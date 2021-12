Apple Watch Cellular ora funziona con TIM One Number

L’imminente disponibilità del piano Tim One Number era già stata segnalata da macitynet negli scorsi giorni: ora chi acquista oppure possiede già un Apple Watch Cellular in Italia può usare le funzioni telefoniche anche quando lo smartwath non è collegato a iPhone sottoscrivendo il piano di abbonamento Tim One Number.

Per anni l’unica possibilità in Italia per usare le funzioni telefoniche di Apple Watch Cellular era riservata esclusivamente agli utenti Vodafone con il piano One Number di questo operatore. Come segnalato Tim arriva così con anni di ritardo sul concorrente: negli scorsi giorni non erano indicati i modelli di Apple Watch compatibili, ora invece sia il sito Tim che quello di Apple indicano espressamente la possibilità di abbinare l’acquisto di un nuovo Apple Watch Cellular con la sottoscrizione del piano Tim One Number.

L’operatore propone ai propri clienti Apple Watch Serie 7 cellular in 30 rate da 18 € al mese e anche Apple Watch SE cellular in 30 rate da 12 € al mese. Occorre rilevare che TIM indica come compatibili esclusivamente questi due modelli, oltre ad alcuni Galaxy Watch già supportati in precedenza, precisando che l’utente deve assicurarsi di aver installato iOS 15.2 su iPhone e anche l’ultima versione del sistema operativo watchOS sull’indossabile.

Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se Tim One Number può essere utilizzato anche sui modelli precedenti di Apple Watch Cellular che possono funzionare con i più recenti sistemi operativi di Apple.

Sul sito Apple invece la multinazionale di Cupertino ora indica il piano Tim One Number insieme a Vodafone One Number nella pagina di acquisto di tutti i modelli di Apple Watch cellular. Naturalmente gli utenti devono sottoscrivere il piano per lo smartwatch con lo stesso operatore con il quale sono abbonati per lo smartphone.

Le due offerte sono sostanzialmente identiche: per avere telefonate, accesso a Internet e messaggi su Apple Watch anche quando non è connesso a iPhone si pagano 4,99 euro al mese, sia con TIM One Number sia con Vodafone One Number.

