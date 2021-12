Pixelmator Photo debutta su iPhone in offerta

Fin dal lancio e nel corso degli anni Pixelmator è senza dubbio diventato uno dei software più apprezzati per l’editing di foto e immagini, prima su Mac, poi su iPad e ora lo sviluppatore porta per la prima volta Pixelmator Photo anche su iPhone.

Ora anche gli utenti degli smartphone Apple hanno a disposizione una completa raccolta di strumenti di livello professionale, in passato disponibili solo su desktop, per ritoccare e migliorare le proprie fotografie, tra cui 30 regolazioni di colore e il supporto per oltre 600 formati di file RAW, incluso Apple ProRAW.

Tutto questo senza mai dimenticare la facilità di utilizzo, un’altra caratteristica storica di software e app Pixelmator. Chi ha fretta e i meno esperti possono migliorare al volo i propri scatti grazie alla funzione Auto Enhance, basata sull’apprendimento automatico, addestrata su 20 milioni di foto professionali.

Anche la nuova funzione Denoise è basata sull’apprendimento automatico: basta un clic per eliminare il rumore della fotocamera e gli artefatti di compressione nelle immagini, il tutto sfruttando la tecnologia Apple Core ML per la massima velocità ed efficienza energetica.

Come ci si aspetta da un software desktop, le regolazioni di colore e l’applicazione degli effetti non sono mai distruttivi. Con Pixelmator Photo su iPhone è possibile rimuovere facilmente oggetti indesiderati, aumentare la risoluzione di foto e immagini tramite l’intelligenza artificiale, copiare e incollare modifiche tra le foto e anche applicare modifiche e ritocchi su centinaia di foto alla volta con operazioni in batch.

Pixelmator Photo richiede iOS 14 o versioni successive: è proposto al prezzo di listino di 7,99 euro, ma in occasione del lancio su iPhone è proposto dallo sviluppatore in offerta al prezzo scontato di 3,99 euro da questa pagina di App Store. Chi ha già acquistato questo software per iPad può anche scaricare la nuova versione per iPhone senza pagare nulla.