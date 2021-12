Da 1More PI ComfoBuds 2, gli auricolari TWS in sconto a 49 euro

Un ottimo regalo di Natale per chiunque fosse alla ricerca di un paio di auricolari completamente wireless, dal design veramente curato e dall’ottima qualità sonora. Stiamo parlando di 1 PI ComfoBuds 2, che al momento si acquistano in offerta a 49,99 euro direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di auricolari che, nella filosofia, si pongono nella stessa fascia di AirPods. Stiamo dunque parlando di auricolari completamente wireless, con una forma simile a quelli di Apple. Lo stelo è allungato, anche se il design complessivo risulta essere veramente originale, con una forma affusolata. Godono di connettività Bluetooth 5.2, che assicura dunque una connessione sempre veloce, stabile e senza interruzioni

Al loro interno, per assicurare una qualità sonora di primo piano integrano un driver dinamico ultra-large da 13,4 mm con supporto AAC, in grado di fornire medi e alti più potenti, e bassi molto potenti.

Questi ComfoBuds 2 dispongono di 12 preset di equalizzazione musicale per portare all’orecchio dell’utente la musica come l’hanno intesa gli artisti, e si tratta di preset basati sulla tecnologia Sonarworks PRO scelta da oltre 100.000 studi di registrazione in tutto il mondo. L’utente potrà così scegliere diversi EQ in base al genere musicale che si ascolta, o personalizzarlo a proprio piacimento in base alle preferenze per un’esperienza di ascolto ancor più personalizzata.

Godono anche di una modalità di gioco a bassa latenza grazie all’app 1MORE MUSIC APP, che riduce notevolmente la latenza durante la riproduzione di giochi mobili. Gli auricolari sono anche un validissimo strumento per le chiamate in vivavoce, grazie ai quattro microfoni ENC, in grado di ridurre il rumore ambientale, assicurando un suono sempre nitido.

Specifiche tecniche:

Marca 1MORE

Modello ComfoBuds 2

Microfono 4 microfoni ENC

Bluetooth Bluetooth

Distanza di trasmissione 33ft

protocollo Bluetooth AAC, SBC, HFP / A2DP / AVRCP

Impedenza 28Ω

Risposta in frequenza 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz

Capacità della batteria

Custodia di ricarica: 410 mAh

Cuffie: 43 mAh

Tempo di ricarica (h) 1hr

Gli auricolari assicurano circa 24 ore di utilizzo, grazie al case di ricarica, e ciascun auricolare ha un peso di appena 4,3 grammi, dunque particolarmente comodi da indossare, anche per sessioni di ascolto medio lunghe.

Al momento potete acquistarle in offerta a 49,99 euro direttamente da qui.