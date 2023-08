Apple Watch, in brevetto gesture per controllare Mac e Apple TV con gesture in aria

Dal Patent Office statunitense emerge un brevetto di Apple che fa riferimento a un sistema che consente agli utenti che indossano Apple Watch di controllare Mac e Apple TV con gesture in aria.

Il brevetto è intitolato “dispositivi, metodi e interfacce grafiche per interagire con oggetti virtuali usando gesti della mano”.

Nella documentazione allegata al Patent Office, la Casa di Cupertino evidenzia che lo sviluppo di sistemi informatici per la Realtà Aumentata (AR) è cresciuto considerevolmente negli ultimi ann, facnedo esempi di ambienti di realtà aumentata che includono elementi virtuali che sostituiscono o arricchiscono il mondo che circonda l’utente. Dispositivi di input quali videocamere, controller, joystick, superfici sensibili al tocco, e touch screen sono usati per interagire con ambienti di realtà virtuale/aumentata e oggetti virtuali, immagini, video testi, icone, pulsanti virtuali, ecc.

Apple ritiene che alcuni metodi e interfacce per visualizzare e interagire con oggetti virtuali usando gesti con le mani sono però “macchinosi, inefficienti e limitati”, evidenziando la necessità di metodi di interfacciamento migliori e avanzati che consentano di interagire meglio e in modo più intuitivo con gli oggetti virtuali.

Semplificando, Apple ha previsto l’uso di Apple Watch per interagire a distanza con il Mac o l’Apple TV, permettendo all’utente di manipolare oggetti virtuali visualizzati su questi dispositivi.

Del brevetto, con altri dettagli riferisce il sito statunitense PatentlyApple; da disegni allegati ai brevetti si vede l’utente in piedi o seduto, in grado di controllare oggetti vari, tenendo conto della posizione di polso, ad esempio avviando e fermando la riproduzione di elementi multimediali, avviare/fermare una registrazione video, ecc.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.