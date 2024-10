Lapz è un’app per Vision Pro che permette di guardare la Formula 1 come non l’avete mai vista

Pubblicità

Lapz è un’app per guardare le gare di Formula 1 in modalità immersiva sfruttando l’Apple Vision Pro. È possibile assistere a più gare da diverse angolazioni, visualizzare statistiche e, grazie alla Realtà Aumentata, vedere davanti a sé anche una versione 3D di un modello del circuito (stile pista Polistil) con icone che mostrano la posizione di ogni pilota in gara (come se si stesse assistendo alla corsa dall’alto o dall’elicottero per le riprese).

Il sito statunitense Macrumors spiega che è possibile disporre più finestre nello spazio virtuale intorno all’utente che indossa il Vision Pro, personalizzando l’esperienza con dettagli personalizzabili.

L’app è stata creata in parte da John LePore, noto per un suo concept di esperienza interattiva che risale al 2018 e che gli ha permesso di vincere il secondo posto del premio F1 per l’innovazione assegnato quell’anno.

Quello che all’epoca era solo un concept, spiega Macrumors, ora è possibile davvero grazie al Vision Pro. LePore è noto per avere lavorato – tra l’altro – con la casa di produzione cinematografica Marvel Studios creando interfacce futuristiche e gadget di film quali Iron Man e Black Panther.

La rivista Forbes loda l’app per Vision Pro in questione arrivando ad affermare che è talmente ben fatta che da sola potrebbe giustificare l’acquisto del visore, con milioni di persone che sarebbero felicissime di provare un’esperienza simile. Peccato solo per i costi (non solo per l’acquisto del Vision Pro ma anche per l’abbonamenti dedicato necessario).

Lapz è al momento disponibile come beta mediante TestFlight (l’applicazione di Apple che consente di distribuire e testare applicazioni preliminari) e richiede un abbonamento a F1TV, app ufficiale della Formula 1 che consente di accedere alle telecamere on board di tutti e i piloti in pista e ascoltare i team radio senza il filtro della regia internazionale.