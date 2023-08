Effetto Messi, raddoppiano gli abbonati a MLS Season Pass su Apple TV

Il numero di abbonati a MLS Season Pass su Apple TV è raddoppiato con il debutto di Lionel Messi nell’Inter Miami CF e nella Major League Soccer.

È quanto riferito in un tweet da Jorge Mas, il miliardario proprietario dell’Inter Miami.

Apple non indica dettagli sul numero di abbonati ma nel corso della presentazione dei risultati dei risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2023, ha sottolineato il contributo di Messi su MLS Season Pass, riferendo che erano state superate le aspettative in termini di abbonati e che l’arrivo di Messi al Inter Miami è stato di aiuto.

Ricordiamo che in oltre 100 Paesi e territori è possibile sintonizzarsi su MLS Season Pass per seguire match in inglese e spagnolo e accedere a contenuti esclusivi.

The Messi Effect is real! 🐐 Subscribers to #MLSSeasonPass on @AppleTV have more than doubled since Messi joined @InterMiamiCF. Also, Spanish language viewership on #MLSSeasonPass on @AppleTV has surpassed over 50% for Messi matches and continues to rise. How exciting for a truly…

— Jorge Mas (@Jorge__Mas) August 10, 2023