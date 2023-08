macOS Ventura 13.5, un bug nei servizi di localizzazione

Dopo l’aggiornamento a macOS Ventura 13.5, diversi utenti lamentano un bug legato ai servizi di localizzazione: selezionando Impostazioni > Privacy e Sicurezza e da qui la sezione “Localizzazione”, non compare la l’elenco dal quale è normalmente possibile specificare quali app e servizi di sistema possono utilizzare la localizzazione.

L’elenco in questione è utile per attivare o disattivare Localizzazione per ogni app.

Al momento è possibile solo attivare o disattivare genericamente la localizzazione, ma non è possibile disattivi la localizzazione per app o scorrere fino alla fine dell’elenco di app per mostrare “Servizi di sistema” e fare clic sul pulsante Dettagli per visualizzare i servizi di sistema specifici che utilizzano la nostra posizione.

Il sito Macrumors segnala che il bug non era presente nel precedente update a macOS 13.4 ed è quindi qualcosa legato all’ultimo aggiornamento. È probabile che Apple rilasci a breve un ulteriore aggiornamento per risolvere il problema.