Apple Watch sa se abbiamo la febbre ma non lo dice

Apple Watch 8 ed Apple Watch Ultra potrebbero mostrare la temperatura corporea, ma non lo fanno per una specifica scelta di Apple. È questo quello che si ricava da un Tweet, accompagnato da un’immagine, del giornalista Mark Gurman.

Nello screen shots la temperatura la si vede nella serie di informazioni che derivano da Salute su iPhone. Per trovarle, avendo un Apple Watch di ultima generazione, gli unici con un sensore di misurazione della temperatura, si deve andare in sfoglia > Temperatura Polso > Mostra tutti i dati. Qui appare, appunto, la temperatura del polso. Non c’è però alcun modo di vedere la stessa informazione direttamente su Apple Watch.

L’informazione dimostra che le informazioni circolate in anticipo sul lancio degli ultimi Apple Watch erano corrette, ovvero che gli smartwatch Apple sono in grado di misurare puntualmente la temperatura e tecnicamente, quindi, anche di dirci se si superiamo o meno i 37° che sarebbe il livello in cui si ha la febbre. Si conferma anche, quindi, che Apple ha semplicemente scelto di non comunicarlo per sfruttare in maniera prudente il sensore per monitorare il ciclo femminile.

The new Apple Watches can actually show exact wrist temperature but the data is hidden. In the Health app, go to Wrist Temperature/Show All Data. The app itself only shows variation from an unspecified baseline. And you can’t see it on the watch itself. pic.twitter.com/ksimeszL0I — Mark Gurman (@markgurman) October 2, 2022

La ragione è nella poca precisione della misurazione della temperatura e quindi anche problematico affidarsi ad essa per valutare il proprio stato di salute. Il sistema è infatti in grado di applicare un algoritmo per correggere la lettura ma le variabili sono talmente tante da avere consigliato, giustamente, di non presentare un dato inaffidabile.

Non si può sapere se in futuro questa scelta perdurerà o se, come fa qualche concorrente (in particolare cinese) Apple presenterà la temperatura del corpo anche su Apple Watch. Quello che è certo è che per farlo dovrà trovare un sistema per bilanciare correttamente la temperatura presentata con quella reale, onde non indurre ad ingiustificati ottimismi o pessimismi sempre pericolosi quando si tratta di salute