Apple Watch 8 sarà in grado di capire se l'utente ha la febbre?

Apple Watch Series 8 dovrebbe essere in grado di determinare se l’utente che indossa il dispositivo ha la febbre grazie a un nuovo sensore. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua neswletter PowerOn. Gurman riferisce che – se supererà i test interni di Cupertino- Apple Watch Series 8 dovrebbe vantare un nuovo sensore di temperatura corporea.

Il sensore in questione sarebbe confermato sia per il Series 8 standard, sia per la versione “rugged”, quest’ultimo un nuovo modello più resistente pesanto per gli atleti. Diversamente da un termometro dedicato, Apple Watch 8 non offrirà la possibilità di misurare la temperatura o le sue variazioni ma solo allertare l’utente se ritiene di avere individuato la febbre.

“È possibile aspettarsi nuove funzionalità di monitoraggio della salute nell’Apple Watch di quest’anno. Ad aprile, avevo riferito che Apple stava cercando di integrare il rilevamento della temperatura corporea nel modello Series 8, supponendo che questa capacità passasse i test interni”, scrive Gurman. “Ora ritengo che la funzionalità sia confermata per l’Apple Watch Series 8 standard e il nuovo rugged edition dedicato agli atleti di sport estremi”.

A gennaio di quest’anno, Gurman aveva riferito di un rallentamento delle voci che confermavano il sensore di temperatura corporea per Apple Watch Series 8; ora riferisce che le indiscrezioni su tale presunta nuova funzione sembrano moltiplicarsi, e che lo sviluppo sarebbe stato spinto molto in avanti. Apple ha integrato man mano piccole novità su Apple Watch, incluso il sensore per misurare i livelli di ossigeno nel sangue da Apple Watch Series 6 in poi.

Sensore di temperatura a parte, l’Apple Watch Series 8 dovrebbe mantenere lo stesso design dell’attuale Apple Watch Series 7; secondo Gurman Apple potrebbe integrare anche un display aggiornato per i modelli top di gamma. Quest’anno sono attesi tre nuovi Apple Watch. Tutto quello che sappiamo di Apple Watch 8 è riassunto in questo articolo.