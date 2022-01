Per Mark Gurman Apple Watch non avrà a breve nuove funzioni avanzate per la salute

Bisognerà aspettare anni prima l’Apple Watch possa diventare un completo dispositivo per la salute personale al polso. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter PowerOn, raffreddando le aspettative di chi spera di vedere non troppo in là nuove funzionalità sul fronte dei sensori dedicati alla salute degli smartwatch della Mela.

Secondo il redattore di Bloomberg la Mela effettivamente lavora su nuove funzionalità quali il monitoraggio glucosio/controllo della glicemia, la misurazione della pressione arteriosa e il rilevamento della temperatura corporea, ma sono tutte cose che richiedono tempo e a suo dire non vedremo a breve.

“Non aspettatevi niente di tutto questo a breve”, scrive Gurman. “Il rilevamento della temperatura corporea è nella tabella di marcia di quest’anno, ma le voci in merito hanno ultimamente segnato una battuta d’arresto. La funzionalità per il rilevamento della pressione arteriosa è lontana almeno due o tre anni, mentre non sarei sorpreso se il monitoraggio della glicemia arrivasse successivamente e solo nella seconda metà del decennio”.

Tenendo presente quanto afferma Gurman, il futuro Apple Watch Series 8 secondo 9to5Mac potrebbe integrare semplicemente nuove funzionalità per il rilevamento del sonno e dell’apnea notturna. Non solo il prossimo Apple Watch potrebbe essere meno entusiasmante di quanto atteso ma la Casa di Cupertino potrebbe essere costretta a rivedere la strategia che prevede un nuovo modello ogni anno, giacché la tecnologia non è in grado di garantire strategie di marketing che prevedono un nuovo modello ogni dodici mesi.

L’Apple Watch Series 8 e una nuova variante SE potrebbe ad ogni modo essere proposta in una variante “rugged” per gli sportivi.