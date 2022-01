Rooney Mara sarà Audrey Hepburn in un film biografico su Apple TV+

Tra le novità in arrivo su Apple TV+, un progetto riguarda Audrey Hepburn, l’attrice che raggiunse la fama mondiale nei primi anni cinquanta, grazie a ruoli come quello di Gigi in uno spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice francese Colette (1951), interpretazione che le valse il Theatre World Award per gli esordi teatrali, della Principessa Anna in Vacanze romane (1953), interpretazione che le valse l’Oscar come migliore attrice.

A riferirlo è il sito Deadline spiegando che per il ruolo della Hepburn è stata scelta Rooney Mara, attrice statunitense nota – tra le altre cose – per il ruolo di Lisbeth Salander in Millennium – Uomini che odiano le donne (2011), per il quale è stata nominata ai Golden Globe e al Premio Oscar alla miglior attrice. A contribuire al progetto c’è anche Luca Guadagnino, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano.

Zack Van Amburg e Jamie Erlicht – i due guru assunti da Apple per occuparsi della programmazione TV e serie originali stanno cercando di dare slancio alla piattaforma di Apple, in un settore come quello dello streaming che è più agguerrito che mai.

