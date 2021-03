Apple valuta Watch Explorer Edition per sport estremi

Apple sta valutando la possibilità di presentare un Apple Watch “rugged”, quindi più robusto e resistente di quelli visti finora, adatto all’uso in ambienti e sport estremi, indicato all’interno di Apple Park anche come Apple Watch Explorer Edition. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg spiegando che lo chassis resistente è pensato per «Atleti, escursionisti e altre persone che usano il dispositivo negli ambienti più estremi», una voce che sarebbe stata riferita da persone vicine agli ambienti di Cupertino e ben informate.

Gurman riferisce che i vertici di Apple hanno discusso internamente la possibilità di realizzare uno smartwatch di questo tipo, un dispositivo che potrebbe arrivare al più presto tra la fine 2021 o nel 2022. Non è ad ogni modo la prima volta che si pensa ad un dispositivo del genere e l’idea era stata già presa in considerazione con il primo Apple Watch presentato nel 2015.

Se questa volta Apple andrà avanti con il progetto, riferisce sempre Gurman, la versione rugged dovrebbe essere un modello aggiuntivo della gamma, in modo simile a quanto già fatto con Apple Watch SE e le edizioni speciali in co-branding con Nike ed Hermes. «A volte denominato Apple Watch Explorer Edition internamente da Apple, il prodotto offrirebbe le funzionalità standard di un Apple Watch, ma vantando maggiore resistenza agli urti e protezione, in modo simile ai modelli G-Shock di Casio».

L’ultimo Apple Watch di Apple è resistente all’acqua fino a 50 metri ma da quello che fa capire Gurman un Apple Watch “rugged” potrebbe offrire maggiore robustezza con qualche rivestimento, rendendolo più resistente ad eventuali danni in ambienti estremi rispetto alla attuale lineup con casse in alluminio, titanio e acciaio inossidabile.

Il giornalista di Bloomberg sottolinea che si tratta solo e soltanto di una indiscrezione e che nulla di definitivo è stato ancora deciso. Apple è al lavoro anche su nuove funzionalità per il monitoraggio del nuoto. Tipicamente la multinazionale di Cupertino presenta i nuovi Apple Watch a settembre; le ultime indiscrezioni hanno fatto riferimento alla possibile integrazione di funzioni per il monitoraggio della glicemia grazie ad un sensore ottico non invasivo. Altre anticipazioni indicano come possibili novità pulsanti allo stato solido con feedback tattile.

