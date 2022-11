Apple Watch rileva un’altra patologia del cuore

L’ECG di Apple Watch può rilevare un’altra patologia del cuore molto pericolosa, soprattutto se non viene presa in tempo: ne parlano i ricercatori medici di uno studio condotto dalla Mayo Clinic, secondo cui i sensori dell’orologio sarebbero sufficienti per diagnosticare la disfunzione ventricolare sinistra.

Perché è importante

I risultati di questa ricerca sono molto importanti perché – dicono – questo genere di disfunzione spesso è seguita da insufficienza cardiaca congestizia:

La disfunzione ventricolare sinistra del cuore è solitamente seguita da insufficienza cardiaca congestizia, che può portare a una moltitudine di disturbi cardiaci. Il ventricolo sinistro infatti è il principale responsabile del pompaggio di ossigeno agli organi vitali del corpo: è quindi importante diagnosticare eventuali problemi al ventricolo sinistro il prima possibile.

Lo studio spiega che questa disfunzione spesso non viene diagnosticata in quanto asintomatica, perciò spesso le persone non sanno di avercela. Il fatto che Apple Watch è potenzialmente in grado di rilevarla in maniera passiva o anche solo aiutare nella diagnosi significa che è possibile evitare un bel po’ di problemi senza dover far nulla se non indossare l’orologio.

Lo studio

Lo studio è stato condotto su 2.454 pazienti degli Stati Uniti e di altri 11 paesi che hanno sostanzialmente condiviso oltre 125.000 ECG del loro Apple Watch tra agosto 2021 e febbraio 2022. Questi dati sono stati “puliti” ed elaborati tramite un algoritmo di AI – attualmente in fase di revisione da parte della FDA – sviluppato dai ricercatori, che è stato poi in grado di «rilevare pazienti con FE (frazione di eiezione) bassa in un’area sotto la curva di 0,885 (intervallo di confidenza 95% 0,823–0,946) e 0,881 (0,815–0,947), utilizzando la previsione media all’interno di una finestra di 30 giorni».

I risultati della ricerca – pubblicati su Nature Medicine questa settimana – mostrano come i dispositivi ECG consumer, specie quelli integrati negli smartwatch, utilizzati in ambienti non clinici possono identificare questo tipo di disfunzione cardiaca, deducendo così che «il potenziale degli smartwatch nella conduzione a distanza degli studi sulla salute digitale è solo agli inizi».

Sull’ECG di Apple Watch

Ricordiamo che c’è già uno studio per convalidare l’ECG di Apple Watch nelle terapie oncologiche dei bambini: qui invece il parere di un cardiologo su questa funzionalità, la cui efficacia era già stata confermata da uno studio italiano nel 2020.