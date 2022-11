YouTuber crea da solo il TouchID esterno per Mac

Le tastiere Apple con il Touch ID sono molto comode: permettono di autenticarsi in modo semplice e immediato e fare login e acquisti sicuri.

L’unico modo per sfruttare ufficialmente il Touch ID sui Mac nei quali questa funzionalità non è presente di serie è usare le tastiere Apple come le Magic Keyboard da 159,00 euro o la Magic Keyboard estesa da 205,00 euro.

Il sensore Touch ID integrato nelle tastiere di Apple è un modulo separato e lo YouTuber Quinn Nelson ha estratto questo modulo da una tastiera Apple (dopo averne distrutte un paio), ha stampato in 3D una custodia per ospitare il modulo in questione e creato un Touch ID portatile (esterno).

Dal video si evince che è meglio partire dalla tastiera standard (non quella estesa) sia perché il modulo di quest’ultima è più piccola, sia perché la tastiera in questione costa meno.

Nella descrizione del filmato su YouTube sono riportati i link a tre diversi modelli 3D (per le varianti delle tastiere). Il pulsante Touch ID indipendente funziona sia via Bluetooth, sia via cavo (sfruttando un cavo da USB‑C a Lightning).

Se avete una tastiera Apple a disposizione, siete disposta a distruggerla e tempo da dedicare a questo progetto un po’ folle, avete tutto il necessario per tentare di ripetere in casa l’esperimento.