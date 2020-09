Apple Watch Serie 6 e iPad Air tutto schermo arrivano domani

L’invito per l’evento Apple del 15 settembre è arrivato praticamente con le stesse tempistiche di sempre ma, per la prima volta in anni, questa volta non ci saranno gli iPhone 12 perché le star saranno Apple Watch Serie 6 e un nuovo iPad Air con frontale tutto schermo completamente ridisegnato.

L’assenza dei nuovi terminali Apple è stata indicata da diversi leaker e anche da Mark Gurman tramite post su Twitter, subito dopo che Cupertino ha diramato gli inviti: ora sempre dalle pagine di Bloomberg sempre Gurman torna sull’argomento confermando ulteriormente le anticipazioni. Martedì 15 settembre Apple presenterà un nuovo Apple Watch Serie 6 e un nuovo iPad Air tutto schermo.

Sullo smartwatch arriverà la funzione per rilevare l’ossigenazione del sangue, mentre per il tablet è previsto un dispositivo di fascia media di mercato, non top come iPad Pro, che impiegherà un processore attuale e non di prossima generazione. Assente previsto anche il riconoscimento del volto Face ID, per contenere il prezzo, che forse sarà sostituito da un sensore impronte nel tasto di accensione.

Per quanto riguarda Apple Watch Serie 6 sono previsti due modelli da 40mm e 44mm, come la Serie 5 attuale, a cui sarà affiancato anche un nuovo Apple Watch più economico di cui purtroppo però non vengono forniti ulteriori dettagli.

Per gli iPhone 12 bisognerà così aspettare ottobre, a cui seguiranno i lanci di AirTags e anche delle cuffie Apple. I primi Mac con processore Apple Silicon dovrebbero invece arrivare entro novembre. Sembra infine che un nuovo modello di HomePod più compatto ed economico è ancora nei piani di Cupertino ma per il momento non emergono previsioni sulle tempistiche di arrivo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.