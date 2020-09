Oculus Quest 2, trapelate immagini e caratteristiche del nuovo visore di Facebook

Trapela in rete il visore VR di Facebook Oculus Quest 2, che secondo le dichiarazioni della società dovrebbe essere “il sistema VR all-in-one più avanzato di sempre” messo a disposizione da Facebook.

Secondo diversi video trapelati su Facebook Blueprint, il visore sarà più piccolo e leggero e avrà un tessuto soft-touch, piuttosto che un cinturino in plastica dura come il predecessore. Questo risolverà la mancanza di comfort, uno dei principali problemi avanzati con il primo Oculus Quest.

Quest 2 dovrebbe essere anche molto più potente, con il processore Snapdragon XR2 orientato alla realtà virtuale, che prende il posto dello Snapdragon 835. Viene fornito con 6 GB di RAM, non più 4, e godrà di 256 GB di spazio di archiviazione per giochi e altre app, invece dei 128 GB precedenti. Ancora più importante, il Quest 2 dovrebbe essere il visore Oculus con la più alta risoluzione di sempre, con 2K per occhio – il 50% in più di pixel rispetto a prima. Facebook non ha rivelato la frequenza di aggiornamento, anche se le voci hanno indicato 90 Hz anziché 72 Hz precedenti.

Anche i controller sono nuovi, con un’ergonomia aggiornata “per un’esperienza ancora più confortevole”, afferma l’azienda. Inoltre, sarà possibile “abbandonare completamente i controller” per alcuni giochi, poiché Quest 2 supporta anche l’hand-tracking. Infine, Quest 2 offrirà funzionalità audio 3D per aiutare l’utente a identificare da dove provengono gli oggetti durante il gioco.

Sebbene sia stato originariamente rilasciato come visore autonomo, il Quest originale è stato infine aggiornato per supportare Oculus Rift per PC tramite il cavo Oculus Link. Quest 2 avrà questa funzione sin dall’inizio, permettendoti di giocare a giochi avanzati orientati al PC come Stormland .

Il visore Quest 2 dovrebbe anche funzionare meglio in modalità standalone grazie alle specifiche più potenti. Resta da capire se questo modello sarà anche rispondere alle lamentele sul prezzo del predecessore, di 499 dollari. Gli utenti, però, potrebbero storcere il naso considerando che per utilizzare il nuovo visore sarà necessario disporre di un account Facebook per utilizzare qualsiasi nuovo prodotto Oculus, qualcosa di cui la comunità Oculus non sarà entusiasta.

