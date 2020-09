iPad Air 4 potrebbe essere più costoso di quanto immaginiate

Il prezzo del nuovo iPad Air 4 atteso all’evento Apple del 15 settembre potrebbe aumentare, anche sensibilmente, rispetto al modello attuale. Non che questa notizia dovrebbe sorprendere visto che da settimane si parla di un iPad Air rinnovato praticamente in tutto, a partire dal design e passando per l’adozione di un frontale tutto schermo che per l’appunto sarebbe visivamente sovrapponibile a quello dell’attuale e più costosa linea Pro degli iPad. Ma adesso abbiamo un possibile range da cui partire.

A lanciare l’indiscrezione è @L0vetodream, lo stesso leaker che poche ore fa ha lanciato l’amo sulla possibilità di una nuova colorazione per almeno uno dei nuovi Apple Watch che saranno presentati all’vento Apple del 15 settembre. È anche il giorno di questo attesissimo iPad Air 4, che sarà presumibilmente presentato da Apple durante l’evento che potrete seguire in diretta con Macitynet a partire dalle 18:00 italiane con il live blog che terremo in questa pagina del nostro sito.

In uno dei suoi ultimi tweet ha scritto un enigmatico “”$ 5X9 X>6” che poi, a guardarlo per un attimo in più, tanto enigmatico non è. Segnala infatti un prezzo iPad Air 4 da 500 e rotti dollari, con una X nel mezzo che aggiunge un po’ di sorpresa sulla cifra esatta. Sappiamo solo che la X è maggiore di 6, il che vuol dire che potrebbe essere 569 dollari oppure, nella peggiore (per i consumatori) delle ipotesi, 599 dollari.

Un chiaro rincaro, come dicevamo, rispetto all’attuale prezzo di partenza dell’iPad Air ancora a listino che, nella versione più economica da 64 GB, viene venduto a 499 dollari. Quindi si va dai 70 ai 100 dollari in più. Per il nostro mercato significa che se l’attuale iPad Air da 64 GB costa 569 euro, il prossimo modello potrebbe costare almeno tra i 649 e i 699 euro. Se non di più.

Nella sua serie di tweet, come abbiamo scritto nell’articolo relativo alla colorazione di Apple Watch, lo stesso leaker ha parlato anche di “online dal 15 settembre” il che potrebbe anche significare che sarà ordinabile già a partire da domani, subito dopo la conclusione dell’evento con cui entrambi i dispositivi (e forse anche qualcos’altro) saranno mostrati per la prima volta al mondo.

Queste notizie vanno sempre prese con cautela ma il leaker ha dimostrato di essere piuttosto affidabile. In passato ha previsto con precisione molte delle funzioni che poi abbiamo ritrovato in watchOS 7, iOS 14 e macOS 11, incluso il nome Big Sur con cui è stato poi battezzato da Apple. Anche alcune delle funzioni di iPhone SE 2020 e la data di rilascio della Magic Keyboard di Apple per iPad Pro erano state prese in pieno. C’è da dire che @L0vetodream è anche lo stesso che inizialmente diceva che non ci sarebbe stato nessun Apple Watch a settembre, mentre adesso pare essersi allineato alle ipotesi di tutti gli altri.

Comunque il fatto che iPad Air 4, oppure Apple Watch 6 (o entrambi) siano disponibili dal 15 settembre non significa che sarà così anche nei negozi, né che ci si potrà giocherellare in pochi giorni: magari si tratta solo di un pre-ordine con le spedizioni che non saranno consegnate prima di ottobre. Sarà tutto molto più chiaro domani sera.