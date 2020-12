Tim Cook promette novità «Strabilianti» per Apple Watch

In occasione del lancio di Apple Fitness+ il CEO di Apple, Tim Cook, è stato intervistato nell’ambito di un podcast da Michael Roberts di Outside (magazine che si occupa di sport, salute, fitness e relativi dispositivi). Alla domanda sul futuro di Apple Watch, l’amministratore delegato di Cupertino ha riferito che Apple Watch è ancora nella sua fase iniziale, affermando che l’azienda da lui guidata sta testando nei laboratori funzionalità «Strabilianti», anche se non tutte vedranno effettivamente la luce.

«Pensate alla quantità di sensori presenti nella vostra auto», ha detto ancora Cook «E senza dubbio il vostro corpo è più importante della vostra auto». Dalla presentazione del primo Apple Watch, il colosso di Cupertino ha man mano aggiunto nelle successive versioni nuove funzionalità dedicate alla salute, con il monitoraggio della frequenza cardiaca, sensori e app ECG per registrare un elettrocardiogramma, la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue e il rilevamento cadute.

Nella puntata del podcast di Outside, Cook ha parlato anche del suo amore per la natura, riferendo che il tempo che passa nella natura e offline è come «Un detergente per la mente», e la vita all’aria aperta come «Una finestra sul mondo». Il CEO di Apple ha riferito che Apple Park dispone di sale riunioni denominate con i nomi dei parchi nazionali statunitensi, e che lui si trova a pochi passi dalla stanza riunioni chiamata Grand Canyon.

Il CEO di Apple ha ribadito i consueti argomenti e valori aziendali. L’intervista può essere ascoltata a questo indirizzo e la trascrizione completa è sul sito web di Outside. Fitness+, servizio pensato per gli utenti di Apple Watch e altri dispositivi Apple, verrà lanciato in USA il 14 dicembre con i tipi di allenamento più popolari, tra cui: bici, tapis roulant, vogatore, HIIT, rafforzamento muscolare, yoga, ballo, core training e raffreddamento mindful, ognuno dei quali accompagnato da colonne sonore appositamente preparate dai trainer.

Gli istruttori Apple Fitness+ sono specialisti esperti nei rispettivi campi che collaborano per aiutare le persone con qualsiasi livello di abilità a raggiungere i loro obiettivi di fitness.Ogni settimana, il team di istruttori Fitness+ proporrà nuovi allenamenti di durata differente, su molteplici discipline e con diversi generi musicali, in modo che gli utenti trovino sempre nuove attività da scoprire. È possibile utilizzare attrezzi di qualsiasi marca. Molti allenamenti non richiedono alcun attrezzo o solo un semplice set di pesi. Se l’utente avvia una sessione al tapis roulant con Fitness+ su macchine con Apple GymKit, l’allenamento gli chiederà di fare tap per connettere Apple Watch in modo da sincronizzare i parametri.

Fitness+ avrà un team di famosi trainer, carismatici e appassionati, esperti nei rispettivi campi, che collaboreranno come una vera squadra per ideare e creare contenuti di fitness. Ogni trainer ha una storia personale unica, di ispirazione che trascende lo schermo. Atleti professionisti, istruttori di yoga, personal trainer, praticanti di arti marziali, health coach, ginnasti, campioni di Ironman, maratoneti, fondatori di fitness club e molte altre figure professionali compongono la squadra Fitness+, che promette di offrire a tutti «Una fantastica esperienza multidimensionale».

In questo articolo di macitynet i consigli su quale Apple Watch scegliere tra Apple Watch Serie 6 contro Apple Watch SE e Apple Watch 5. Tutti gli articoli dedicati all’indossabile di Apple sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.