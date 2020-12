Dyson supporta Assistente Google in alcuni dispositivi

Considerando che i prodotti Dyson saranno stati tra i regali di queste feste, la notizia sarà ancor meglio accolta: alcuni purificatori d’aria e robot aspirapolvere Dyson stanno ricevendo il supporto per Assistente Google, così da poterli controllare tramite voce.

Dopo aver collegato Assistente Google al proprio account Dyson, l’utente sarà in grado di controllare il purificatore, umidificatore e l’aspirapolvere Dyson tramite voce. Si potranno anche creare routine che automatizzeranno il modo in cui gli elettrodomestici Dyson funzionano con altri dispositivi smart presenti in casa. Quindi, sarà sufficiente dire, ad esempio «Buonasera» per accendere le luci e insieme anche l’umidificatore.

Ancora, è possibile controllare i prodotti Dyson compatibili utilizzando l’app Google Home o uno smart display del colosso di Internet, incluso Nest Hub. Si potranno avviare i comandi «Ehi Google, accendi il purificatore» oppure «Ehi Google, imposta la velocità della ventola su cinque».

Ecco gli elettrodomestici Dyson compatibili con Assistente Google:

Dyson Pure Cool fan (con smart connectivity)

Dyson Pure Cool Link purifying fan

Dyson Pure Hot+Cool Link purifying fan heater

Dyson Pure Cool purifying fan

Dyson Pure Hot Cool purifying fan heater

Dyson Pure Humidify + Cool purifying humidifying fan

Dyson 360 Eye robot vacuum

Dyson 360 Heurist robot vacuum

Ricodiamo che alcuni elettrodomestici Dyson erano precedentemente compatibili con gli assistenti vocali Apple Siri e Amazon Alexa, e in effetti quella dell’Assistente Google era una lacuna di non poco conto, considerando che si tratta comunque di elettrodomestici di fascia alta. Dyson ha affermato che la nuova funzionalità per in coltrollo vocale è disponibile su tutti i dispositivi con Android 6.0 e versioni successive. Al momento, Android Police rileva che il controllo tramite app Google Home è piuttosto limitato, con solo la possibilità di accendere e spegnere il purificatore d’aria Dyson. In questo momento, sembra che sia ancora meglio utilizzare l’app Dyson o i comandi vocali.

Ricordiamo che uno studio Dyson ha svelato come è cambiata l’aria in diverse città nel mondo, Milano inclusa, prima e dopo il lockdown, mentre a novembre sono stati annunciati i vincitori per del premio James Dyson 2020: sempre a novembre il costruttore ha presentato la nuova versione del suo robot aspirapolvere Dyson 360 Heurist.

