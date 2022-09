Apple Watch Ultra campione di resistenza nel crash test devastante

I risultati dei crash test dipendono da svariati fattori e non sono mai esattamente riproducibili, ciò nonostante offrono una buona idea del grado di resistenza di un dispositivo, oltre a esercitare un fascino un po’ macabro nel vedere gli ultimi costosi gadget della tecnologia sottoposti a prove inaudite: in uno di questi test il primo Apple Watch Ultra dimostra di essere un vero campione di resistenza.

Destinato alle “attività più estreme”, Apple Watch Ultra presenta un design robusto con cassa in titanio e un display piatto con una copertura in cristallo di zaffiro. Apple afferma che l’orologio è costruito per aiutare gli utenti a “spingere i loro confini nell’avventura, resistenza e nell’esplorazione”. Uno youtuber ha scelto di mettere a dura prova l’orologio di Apple.

Nel suo ultimo video su YouTube, Sam Kohl ha valutato la resistenza di Apple Watch Ultra sottoponendo l’orologio a vere e proprie torture, come parte di un test non scientifico, ma certamente divertente. Kohl ha trascinato Apple Watch Ultra su un manto stradale completamente accidentato, fatto di rocce e polvere, oltre che scaraventandolo contro massi, muri di cemento e un palo di metallo.

Alla fine, la cassa in titanio ne è uscita ovviamente graffiata, ma la copertura in cristallo di zaffiro è risulta essere pressoché intatta. Ovviamente, nessuno utilizzerebbe mai in questo modo Apple Watch Ultra, e per quanto il test abbia poca rilevanza scientifica, mostra effettivamente quanto robusto possa essere lo smartwatch di Apple.

Ricordiamo che Watch Ultra è stato lanciato venerdì scorso a 1009 euro. Oltre ad avere un design rugged, l’orologio di fascia alta presenta una migliore resistenza all’acqua fino a una profondità di 100 metri, un pulsante “Azione” arancione brillante personalizzabile, fino a 60 ore di durata della batteria con un’imminente impostazione a bassa potenza, una modalità notturna, una sirena da 86 decibel per le emergenze e altro ancora. A questo indirizzo le nostre prime impressioni.

