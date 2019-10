AppleTV+ è in arrivo su alcuni televisori Sony

L’app Apple TV sta per arrivare in alcuni televisori Sony. Secondo le indiscrezioni attraverso un aggiornamento firmware alcuni dei più recenti modelli riceveranno a breve l’applicazione per poter così fruire del servizio in abbonamento Apple TV+ in arrivo tra pochissimi giorni (anche in Italia).

Al momento non è stata ufficialmente pubblicata la lista delle compatibilità ma è molto probabile che l’app sarà disponibile sugli stessi modelli sui quali è stato precedentemente introdotto il supporto ad AirPlay 2, ovvero i televisori Sony delle serie 2019 Z9G, A9G, X950G e i modelli con schermo da 55”, 65”, 75” e 85” della serie 2019 X850G.

Come dicevamo in apertura l’app Apple TV che si potrà installare sui modelli Sony sarà utilizzabile unicamente per abbonarsi ad Apple TV+ e per accedere ai film acquistati attraverso iTunes.

Si tratta di una integrazione interessante perché i televisori Sony attualmente in commercio utilizzano il sistema operativo Android: ciò significa cioè fondere le tecnologie di Apple con la piattaforma di Google, a beneficio dei consumatori che avranno così un più ampio catalogo di servizi e contenuti tra cui scegliere liberamente.

L’imminente integrazione per i televisori Sony segue quella già avvenuta in alcuni modelli di Samsung e nelle Fire TV Stick di Amazon e va ad ampliare così la presenza dell’applicazione su nuovi televisori parallelamente alla disponibilità del servizio sui dispositivi Apple.