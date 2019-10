Prime recensioni Apple TV+: le serie TV bocciate e quelle da non perdere

Apple ha offerto l’accesso in anteprima al suo nuovo servizio di TV in streaming alle principali testate statunitensi dedicate a cinema e spettacoli: nelle prime recensioni di Apple TV+ pubblicate in USA emergono giudizi positivi per diverse delle prime produzioni di Cupertino in questo settore, ma anche alcune bocciature di show costati milioni di dollari in cui sono protagoniste importati star delle spettacolo in USA e nel mondo.

Ricordiamo che Apple TV+ sarà disponibile in Italia e decine di altri paesi nel mondo a partire dal primo novembre, con un periodo di prova gratis di una settimana per tutti. L’abbonamento costa 4,99 euro al mese ma chi ha acquistato iPhone, iPad, Mac o una Apple TV dal 10 settembre 2019 il primo anno di abbonamento è gratis.

Trattandosi di serie TV di generi molto diversi i giudizi variano molto in base anche alle varie testate, in ogni caso nelle prime recensioni Apple TV+ emergono titoli che meritano senz’altro di essere visti, altri invece la cui visione è consigliata solo per gli appassionati del genere o addirittura evitata completamente le persone che preferiscono concentrarsi su un numero limitato di show di alta qualità.

Tra le serie TV più gradite e consigliate, come da Variety, rientrano senza dubbio quella di fantascienza alternativa For All Mankind in cui i russi sono arrivati per primi sulla Luna, mentre gli USA si affannano per recuperare terreno con missioni spaziali e sulla Luna con equipaggi interamente composti da donne.

In generale sono positivi anche i giudizi su Dickinson, la serie TV che racconta la vita, le gesta e le opere dell’intramontabile poetessa Emily Dickinson con stile sia biografico e storico che da commedia nera. Da guardare anche The Elephant Queen, film documentario ambientato in Africa che racconta le vicissitudini di Athena, matriarca di elefanti che lotta per salvare la famiglia quando sono costretti a lasciare la loro fonte di acqua.

Viceversa la maggior parte delle prime recensioni Apple TV+ sembra aver poco gradito due delle produzioni TV di Cupertino più importanti, sia dal punto di vista del budget multi milionario dedicato, sia caratterizzate dalla presenza di star di primo piano del mondo del cinema e dello spettacolo. Questo vale per esempio per The Morning Show che racconta le rivalità e la competizione tra giornalisti televisivi USA per lo spettacolo del mattino, con protagonisti Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon e Steve Carrel.

Giudizi complessivamente negativi anche per See, serie fantascientifica con protagonista il colossale Jason Momoa che per l’immenso budget dedicato e ambizioni molti avevano già paragonato al Trono di Spade. Chi lo ha visto in anteprima indica diversi punti deboli nella trama, negli sviluppi della storia ma anche numerose inconsistente a livello di narrazione e regia, come per esempio The Hollywood Reporter. Naturalmente si tratta di giudizi personali espressi dai recensori: alcuni, anche se in numero inferiore, hanno apprezzato anche The Morning Show e See.

Alcuni film e produzioni Apple arriveranno prima al cinema che in streaming. Per ulteriori informazioni su Apple TV Plus rimandiamo a questo articolo.