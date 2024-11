Offerta imperdibile su Robot Dreame L20 Ultra, solo 350€ accessori inclusi

Pubblicità

Se siete alla ricerca di un robot aspira e lavapavimenti tra i più potenti e completi, allora il Dreame L20 Ultra, oggi al prezzo più basso di sempre, fa al caso vostro. Non solo rappresenta una forza della natura, capace di pulire dove altri possono solo provarci, ma lo pagate solo 350 € invece di 1.199€ con accessori inclusi.

Il robot è stato presentato per la prima volta a IFA 2023, dove sono state presentate le sue caratteristiche all’avanguardia. Fra tutte, l’innovativa tecnologia MopExtend alimentata dall’Intelligenza Artificiale (AI), garantendo una pulizia meticolosa anche negli angoli più remoti e difficili.

Questo vuol dire che il robot è equipaggiato con due modi, uno dei quali si estende in modo tale da non lasciare zone morte. Grazie ai sensori a bordo, il robot identifica automaticamente gli angoli e i bordi degli ambienti. Una volta individuati, il MopExtend entra in azione, estendendo il mocio fino ai bordi del muro per una pulizia completa, ravvicinata e precisa in ogni angolo.

Il Dreame Vacuum L20 è progettato per affrontare con successo anche le macchie più ostinate e lo sporco incrostato. La stazione di base automatica è stata aggiornata con la tecnologia DualBoost 2.0 e una sacca per la polvere da 3,2 litri, permettendo al robot di accumulare polvere fino a 75 giorni senza richiedere un intervento manuale per lo svuotamento.

Inoltre, il Dreame Vacuum L20 Ultra presenta la capacità unica di pulire e asciugare autonomamente il mocio. Quando il mocio si sporca, il sistema automatico lo lava internamente utilizzando un serbatoio d’acqua da 4,5 litri. Una volta completata l’auto-pulizia, i moci vengono prontamente asciugati con aria calda, prevenendo la formazione di muffe e odori sgradevoli.

Il rivoluzionario sistema di aspirazione Vormax del L20 Ultra ottimizza l’efficienza dell’aspirazione per rimuovere detriti da tappeti, moquette e pavimenti. Con una formidabile potenza di aspirazione di 7.000Pa, il sistema Vormax riconosce automaticamente la presenza di tappeti, adattando la sua modalità di pulizia di conseguenza.

Tra le funzionalità intelligenti, spicca la navigazione Pathfinder, che sfrutta l’apprendimento dell’IA e il laser 3D per analizzare gli ambienti, identificare gli ostacoli e evitarli con precisione.

Solitamente il robot ha un costo di 1.199 euro, ma al momento lo si acquista in sconto a 350 € cliccando direttamente a questo indirizzo.