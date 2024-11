L’unità SSD Thunderbolt 5 di OWC è disponibile, la più veloce ma anche la più costosa sul mercato

Pubblicità

OWC Envoy Ultra è una unità di storage SSD con Thunderbolt 5, utilizzabile appieno in abbinamento ai Mac con questo tipo di porta (MacBook Pro con M4 Pro e M4 Max, Mac mini con M4 Pro) in grado, sulla carta, di offrire oltre il doppio della velocità di trasferimento dati rispetto a prima.

Thunderbolt 5 vanta il supporto di 80Gb/s di velocità bidirezionale, ed è fino a 2 volte più veloce rispetto alle connessioni Thunderbolt 4 e USB4, arrivando fino a 120Gb/s con il collegamento di display.

Secondo Other World Computing (OWC), l’unità SSD Envoy Ultra è “la più veloce al mondo” e vanta velocità fino a 6000MB/s in un astuccio di alluminio, resistente alle intemperie (certificazione IP66: protetta contro l’ingresso di polveri e liquidi). Come è facile immaginare un astuccio del genere (qui i dettagli) è comodo per chi ha bisogno con velocità grandi quantità di dati; la connessione permette l’utilizzo su Mac, PC, iPad e Chromebook. Non servono alimentatori (l’unità si alimenta dal bus).

OWC Envoy Ultra nella variante Thunderbolt 5 è disponibile in tagli da 2TB (399$ negli USA) e 4GB (599$ negli USA). L’unità è silenziosa, facilmente trasportabile (12,4cm x 7,1cm x 2cm, 340 grammi) e offre 3 anni di garanzia. Arriva già inizializzata come APFS (utilizzabile da Mac e iPad) e su Mac richiede macOS 15.x o seguenti. L’unità funziona anche sui Mac con connessioni di precedente generazione (Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB 4); per ottenere la massima velocità bisogna sfruttare il cavo (incluso) e la connessione Thunderbolt 5.

Oltre a questa unità di storage, a inizio novembre OWC ha presentato anche un hub che permette di sfruttare un’unica connessione (un solo cavo) per offrire tre Thunderbolt 5 e una porta USB-A.