Asterix & Obelix XXL Romastered invadono i Mac

I due Galli più simpatici e famosi dei fumetti e dei cartoni animati sono protagonisti di Asterix & Obelix XXL Romastered: il nuovo gioco completamente rimasterizzato e migliorato disponibile anche per Mac.

Il titolo originale risale al 2003, ma anche chi ci ha già giocato troverà una corposa serie di novità e buone ragioni per rituffarsi ancora una volta nelle incredibili avventure della coppia di Galli.

Sembra incredibile ma, per una volta, il famoso piccolo villaggio gallico non è riuscito a resistere all’invasione dell’esercito di Roma. Tutti gli abitanti del villaggio sono stati fatti prigionieri e trasportati in giro per il mondo dai Romani. La loro ricerca porterà Asterix, Obelix e il fedele Idefix nella terra dei Normanni, in Grecia, in Elvezia e in Egitto, con una inevitabile tappa a Roma. Per liberare Panoramix, Falpalà, Assurancentourix e tutti gli altri amici il giocatore dovrà ogni genere di nemico: Romani, pirati e persino Vichinghi.

Lo sviluppatore Microids ha aggiornato completamente il comparto grafico e sonoro del gioco, ma ha anche rivisto e potenziato il gameplay. Non solo: l’utente può regolare a piacimento tramite un menu dedicato tutti i miglioramenti e le novità introdotti, così da ottenere una esperienza personalizzata per ogni giocatore. Qui di seguito una fotogalleria che confronta le schermate della nuova versione rimasterizzata con quelle del gioco originale:

A seconda delle avventure e delle sfide da portare a termine è sempre possibile passare, in qualsiasi momento, dal controllo di Asterix, più agile e veloce a quello di Obelix, più lento ma molto, molto più forte. Non solo: oltre a tutti i miglioramenti, il gioco offre anche quattro nuove modalità di gioco:

La modalità Corsa a Ostacoli, che metterà alla prova l’agilità dei giocatori

La modalità Corsa Contro il Tempo per gli amanti della velocità

La modalità Extreme per I Galli più coraggiosi che cercano le sfide più difficili

La modalità Retro permette ai giocatori di passare dalla grafica originale a quella rimasterizzata

Asterix & Obelix XXL Romastered è disponibile per Mac, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Per Mac e anche PC si può comprare da questa pagina di Steam al prezzo di listino di 29,99 euro ma, nel momento in cui scriviamo, è proposto con lo sconto del 10% a 26,99 euro.