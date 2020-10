Google sta testando un modo per attivare l’assistente senza parlare

Si dice che Google stia testando una funzione nei suoi display intelligenti per attivare l’Assistente Google senza utilizzare la voce. Il sistema sostituirebbe le classiche parole di attivazione come “Hey Google” e “OK Google” semplicemente con la vicinanza del soggetto al display stesso.

Il Leaker Jan Boromeusz ha pubblicato un video di YouTube che mostra la funzione in un’apparente build interna del firmware Nest Hub Max. Boromeusz è in grado di utilizzare l’assistente vocale senza prima pronunciare una delle parole di attivazione. L’interfaccia utente dell’assistente scompare ogni volta che Boromeusz rimane fermo o smette di parlare, ma riappare quando si avvicina al display.

Non è chiaro se Google abbia in programma di portare la funzione al grande pubblico, ma al momento è nota con il nome in codice Blue Steel. Sembra che sia solo in fase di test per ora. Né è del tutto chiaro come funziona. Tuttavia, i dispositivi Nest dispongono di funzionalità a ultrasuoni che possono aiutarli a rilevare la distanza del soggetto senza attivare la videocamera.

Sia che Google utilizzi gli ultrasuoni o la funzione di riconoscimento facciale della videocamera Nest per Blue Steel, è facile pensare che sarà possibile disattivare queste funzioni sullo smart display se ci ci preoccupa per la privacy.

Detto questo, anche Amazon, nel frattempo, sta esplorando l’idea di attivare Alexa senza la parola chiave.Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Google sono disponibili da questa pagina.