Astropad Darkboard è la superficie di disegno per iPad

Astropad, l’azienda nota per il software Astropad Studio e il dongle Luna Display, ha annunciato un nuovo progetto, un accessorio denominato Darkboard: è una leggera superficie di disegno progettata per essere usata in abbinamento a iPad, un accessorio che – a detta degli ideatori – consente di ottenere maggiore ergonomia, utile per chi realizza bozzetti e disegni con Apple Pencil.

Darkboard – riferisce la società nella pagina dedicata al progetto su Kickstarter – pesa circa 600 gr, è portatile ed è realizzata in schiuma EVA modellata a iniezione, un materiale ad alte prestazioni sfruttato anche nelle attrezzature sportive professionali. Il materiale in questione è rigido al punto giusto, in grado di garantire sostegno e durata, mantenendo al contempo il vantaggio della leggerezza.

Il produttore ha previsto un meccanismo per incastrare con facilità iPad e l’Apple Pencil e funziona anche come supporto protettivo per il tablet (grazie anche al materiale ammortizzante da 1mm tra i bordi) utile in caso di caduta del tablet.

L’accessorio integra un foro per la fotocamera, un foro per la porta di ricarica e un vano a incasso per Apple Pencil. La texture del materiale usato a detta del produttore migliora la presa ma ci sono anche delle scanalature ad hoc per l’impugnatura.

Il filmato che spiega i vantaggi di questo accessorio evidenzia la possibilità di usare iPad in modo più comodo e saldo, con ovvii vantaggi per chi disegna, superando limiti e problemi quali: mobilità limitata, assenza di impugnature, crampi alle mani e così via). L’accessorio Darkboard sarà disponibile in più varianti: per iPad Pro di terza generazione da 12,9″ o seguenti, per iPad Pro da 11″ e anche per iPad Air.

Il progetto è su Kickstarter, il sito che permette di raccogliere finanziamenti collettivi per progetti creativi. Chi aderisce ora, può ottenere l’accessorio al prezzo speciale di 79$, in altre parole con il 20% di sconto rispetto a quello che sarà il prezzo di vendita finale. La consegna dei primi modelli è prevista per marzo 2023.

