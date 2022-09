L’elegante bilancia da cucina HOTO in sconto a 31,39 euro

Vi serve una buona bilancia da cucina meccanica per la preparazione delle vostre ricette preferite? L’elegante bilancia di HOTO è in promozione con uno sconto del 61%.

Il punto forte di questa bilancia è la costruzione: la superficie è in vetro temperato, un materiale facile da pulire e quindi igienico, permettendovi di pesare un cibo semplicemente poggiandocelo sopra. Ovviamente si può anche usare con una ciotola sfruttando la funzione di tara, in modo da azzerare il peso del recipiente e aggiungere poi al suo interno farine, liquidi, cereali o qualsiasi altro ingrediente in fase di pesatura.

Il design minimalista non inficia sulle prestazioni della bilancia, che – dicono – risulta leggibile in ogni condizione di luce grazie allo schermo retroilluminato LED incassato sotto il piatto. E poi anziché bottoni complicati, presenta una sola ghiera a lato che funziona così: ruotandola, si seleziona l’unità di misura (grammi, millilitri, once oppure libbre); pigiandola si accende e si spegne la bilancia, sfiorandone invece la superficie si fa la tara.

C’è anche una caratteristica Smart: si può collegare ai dispositivi tramite Bluetooth 4.0 e grazie all’app Mi Home è in grado di archiviare le misurazioni ed eventualmente offre la possibilità di condividerle online. Soprattutto, c’è l’app per le ricette che aiuta l’utente nelle varie misurazioni: una volta inserita la ricetta (si possono anche salvare), basta selezionare i vari ingredienti e l’app aiuta a raggiungere il peso per ciascuno di essi. Per questa funzione serve un dispositivo Android con sistema operativo in versione 4.4 o successiva, oppure un iPhone a partire da iOS 8.0.

Il margine di errore è di 0,1 grammi e può pesare ingredienti con peso compreso tra 1 grammi e 3 chili. Di forma circolare, ha un diametro di 17 centimetri e uno spessore di 2,7 centimetri e complessivamente pesa intorno ai 350 grammi. E’ alimentata da tre batterie ministilo AAA sostituibili e se si lascia accesa, dopo tre minuti di inattività si spegne da sola per risparmiare energia.

La bilancia di HOTO costa 61,07 euro ma come dicevamo al momento è scontata del 61%, quindi costa 31,39 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.