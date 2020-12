Aukey EP-T25, auricolari stile AirPods Pro a metà prezzo: solo 19 euro

Risparmiate più della metà del prezzo di listino comprando gli auricolari Aukey EP-T25 adesso perché, grazie ad un’offerta valida per poche ore su Amazon, li pagate appena 19,10 euro.

Sono una valida alternativa agli AirPods soprattutto per il prezzo visto che, parte delle tecnologie, sono le stesse: dentro c’è infatti il Bluetooth 5.0, che promette un segnale più stabile e a lungo raggio, oltre che a un notevole risparmio dal punto di vista energetico.

Questi auricolari, riponibili nella custodia compresa nel prezzo che oltre a proteggerli da urti e graffi ne ricarica anche la batteria grazie alla funzione di powerbank integrata, possono essere usati sia in coppia per allenarsi in palestra ed ascoltare la musica, sia in mono per gestire le telefonate durante la guida e tenere un orecchio sempre vigile sui rumori stradali.

Promettono fino a 25 ore di autonomia grazie alle ricariche offerte della custodia mentre con una sola carica offrono fino ad un massimo di 5 ore. Sono certificati IPX5, quindi resistono senza problemi al sudore oppure ad un improvviso scroscio di pioggia e montano driver dinamici da 6 millimetri che promettono un audio ad alta fedeltà, più chiaro rispetto alla qualità del CD, e con bassi più ricchi.

Basta aprire il coperchio della custodia di ricarica e gli auricolari si collegheranno automaticamente ai dispositivi Bluetooth accoppiati in precedenza mentre al contrario, chiudendo il coperchio con gli auricolari alloggiati negli appositi scompartimenti, la connessione viene chiusa e si avvia la ricarica della batteria di ciascuno. La custodia poi si ricarica tramite la presa USB-C presente all’esterno.

Nella confezione, oltre agli auricolari e alla custodia, trovate il cavo da USB-A a USB-C e i gommini in-ear sostitutivi nelle misure S e L (gli auricolari arrivano con quelli di misura M già montati). Generalmente sono in vendita su Amazon per 40 euro ma al momento, grazie all’offerta in corso, costano meno della metà: lo sconto è pari al 52%, ciò significa che risparmierete più di 20 euro. Il prezzo finale è di soli 19,10 euro e la spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.