Mettete il WiFi alla TV con questo adattatore in sconto a metà prezzo

Pubblicità

Vorreste poter trasmettere i contenuti dello smartphone sul grande schermo ma non sapete come fare? Con Baseus Meteorite diventa tutto semplicissimo, ma approfittatene adesso: con l’offerta attualmente in corso infatti vi costa la metà.

È un dispositivo piccolissimo: misura circa 6 x 6 centimetri, spesso 2,5 centimetri, perciò si nasconde facilmente dietro il monitor, e se lo usate con schermi più piccoli è comunque davvero poco ingombrante e grazie alla scocca quasi completamente nera, anche decisamente discreto. Sul retro c’è anche una clip che permette di fissarlo facilmente a un supporto.

Si collega alla presa HDMI della TV o dello schermo sul quale si vogliono proiettare i contenuti tramite il cavetto incorporato (lungo 10 centimetri) e va alimentato tramite la porta USB-C usando il cavetto in dotazione o un altro che si ha in casa.

A quel punto il dispositivo si accenderà generando una rete WiFi alla quale collegare il telefono, il computer o altro dispositivo che fungerà da sorgente per i contenuti da riprodurre senza fili sul monitor al quale abbiamo collegato questo adattatore.

C’è la doppia frequenza WiFi a 2.4 GHz e 5.0 GHz, perciò funziona con dispositivi vecchi e nuovi, e una volta connesso alla rete basterà scansionare il QR code proiettato sul monitor per avviare la duplicazione dello schermo.

A quel punto si potranno guardare film e video in riproduzione sul telefono direttamente sul grande schermo, che sia appunto una TV, un videoproiettore o il monitor del computer, con supporto fino alla risoluzione massima del 4K a 30 fps. Si può usare anche per ascoltare la musica usando il monitor del sistema di infotainment dell’auto, o per mandare in onda un cartone animato per intrattenere i bambini durante i lunghi viaggi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 56 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 56% andando a spendere intorno ai 25 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.