Batteria Aukey da 10.000 mAh con display e USB-C a soli 16,14 euro

Ecco la batteria d’emergenza che stavate cercando: quella di Aukey, con tutte le tecnologie per funzionare anche con gli smartphone di ultima generazione è scontata con un codice a soli 16,14 euro.

Innanzitutto, le dimensioni, pressappoco sovrapponibili a quelle di uno smartphone (nello specifico misura 144 x 67 x 15 millimetri e pesa 228 grammi), risultando perciò sufficientemente tascabile. Poi la capacità: 10.000 mAh, sufficienti per ricaricare completamente e più volte qualsiasi smartphone.

E infine le prese: ne ha addirittura tre, di cui due sono USB-A mentre una è USB-C con supporto 18W che può essere usata sia in uscita, per ricaricare quindi un dispositivo ad alta velocità, sia in ingresso, per ricaricare velocemente la batteria stessa.

Dentro ci sono le tecnologie Power Delivery e Quick Charge 3.0 per supportare quindi anche i telefoni immessi sul mercato negli ultimi mesi e la potenza è tale da garantire una ricarica efficace e veloce anche con tablet o più dispositivi collegati contemporaneamente.

Altra peculiarità di questo modello risiede poi nella presenza di uno schermo LCD che consente di conoscere lo stato di ricarica dei dispositivi collegati e la percentuale di energia residua nella batteria, in modo tale da sapere con certezza quante ricariche si possono ancora fare con la batteria e quando arriva il momento di ricaricarla.

Se siete interessati all’acquisto sappiate che la potete comprare su Amazon per 19 euro. Al momento, inserendo il codice TSQJNTOD nel carrello prima dell’acquisto ottenete uno sconto del 16% pagandola soltanto 16,14 euro fino alla mezzanotte di domenica 15 marzo.