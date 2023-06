Il primo gioco in arrivo per il visore Apple potrebbe essere Beat Saber

Ormai è scontato che Apple presenterà il suo visore AR/VR nell’ambito della WWDC del 5 giugno, dispositivo che si presta a vari utilizzi, compreso ovviamente il gaming.

Tra i giochi che forse vedremo fin da subito sul visore c’è Beat Saber, già disponibile per piattaforme come PS VR.

La possibile disponibile del gioco per il visore Apple si evince da un semplice tweet condiviso da Jaroslav Beck, co-fondatore di Beat Games.

Il tweet di Jaroslav Beck si limita a indicare la data del 5 giugno, seguita dalle emoji “🍿🕶️”, lasciando immaginare l’arrivo del gioco per il visore AR/VR di Apple. Si tratta per ora di una semplice ipotesi ma Beck non twitta con regolarità su Apple ed è facile immaginare che con il tweet intende che non vede l’ora di assistere all’evento.

June 5th is going to be🍿🕶️ — Jaroslav Beck (@JaroslavBeck) May 30, 2023

In precedenza sono circolate voci secondo le quali Apple ha già collaborato con vari sviluppatori di giochi per consentire loro di proporre titoli in concomitanza della presentazione del visore, se Beat Games potrebbe essere una delle software house con le quali Apple ha stretto accordi nei mesi passati.

Beat Saber è indicato come «una frenetica esperienza che combina una grafica al neon mozzafiato, musica energizzante, livelli curati nel dettaglio ed elaborate meccaniche di gioco per farti prendere il ritmo». Nella descrizione gli sviluppatori spiegano ancora: «Con una spada per mano puoi “colpire” il ritmo mentre i suoni si muovono verso di te, abbinando il colore e l’inclinazione giusti per ottenere punti e far proseguire la canzone».

E ancora: «Più la traccia accelera, più dovrai sfruttare i movimenti del tuo corpo per evitare ostacoli, schivando o abbassandoti, senza mai mancare i suoni o perdere il ritmo. Il gioco base include oltre 30 tracce, oltre a pacchetti musicali aggiuntivi da acquistare e scaricare, che presentano canzoni di un’ampia gamma di artisti famosi in tutto il mondo».

All’inizio di questa settimana il fondatore della società che sviluppa il gioco “No Man’s Sky” ha pubblicato un tweet con una emoji, lasciando ipotizzare anche l’arrivo di questo titolo, già disponibile per altre piattaforme VR come PlayStation VR.

Tra le funzionalità previste, c’è FaceTime, Apple Fitness+ e giochi, esempi indicati come campi di utilizzo principali. Tra visore, diversi nuovi Mac e tutte le nuove versioni dei sistemi operativi Apple è previsto il keynote Apple più lungo di sempre.

Il keynote di apertura del 5 giugno alle 19 ora italiana potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Qui un elenco di tutto quello che Apple dovrebbe presentare.