È il momento, i nuovi Mac Studio stanno arrivando

Sembra finalmente giunto il momento dell’aggiornamento dei Mac Studio, forse alla WWDC che si apre lunedì prossimo. Questo, almeno, è quello che si può pensare alla luce del fatto che Apple sta testando dei Mac desktop con chip M2 Max e M2 Ultra.

I nuovi desktop, di cui parla il giornalista Mark Gurman in un articolo publicato questa mattina su Bloomberg, per ora sono identificati internamente solo come Mac 14,13 e Mac 14,14 e di essi non si sa nulla altro se non che, appunto, useranno i nuovi processori ma il fatto che già alcuni giorni fa lo stesso giornalista aveva fatto cenno ad un imminente programma di ritiro dell’usato per i Mac Studio è difficile pensare ad altri modelli di Mac che non siano proprio i Mac Studio

Certamente il processore M2 Max sembra il più adatto ad un Mac Studio. La versione attuale usa un vecchio M1 Max, ormai decisamente datato per lo standard di Apple. Il chip in corso di test vangterbebe una CPU a 8 core e 96 GB di Ram. Lo stesso processore dei MacBook Pro.

Qualche punto interrogativo grava sul Mac con M2 Ultra con CPU a 24 core e una GPU a 60 core con 64, 128 e 192 GB di memoria unificata. Il chip M2 Ultra dovrebbe essere offerto anche in configurazioni più potenti con GPU 76-core, il doppio rispetto ai 38-core degli attuali M2 Max.

In passato lo stesso Gurman aveva avanzato dubbi sulla prospettiva che i Mac Studio potessero avere un processore così potente perché li avrebbe messi sulla traiettoria dei Mac Pro di futuro rilascio.

Se il Mac Pro arrivasse presto – ma di questo lancio per ora non c’è alcun sentore anche se è certo che arriverà – allora quello che Apple sta testando potrebbe essere non un Mac Studio ma il Mac Pro (anche se per ora sappiamo che il suo numero di identificazione è diverso: Mac 14,8). Se invece la data di lancio fosse molto in là anche il secondo Mac in corso di validazione potrebbe essere un Mac Studio, una macchina che dovrebbe funzionare come tappabuchi in vista proprio del lancio del Mac Pro che potrebbe essere a questo punto introdotto più in là con il più potente M3.

Gurman riferisce che i nuovi computer sono parte integrante di uno sforzo di Apple per revisionare gli attuali Mac e attirare i consumatori con nuovi modelli ancora più potenti, in un momento di sostanziale stagnazione per tutto il settore. Macchine desktop potenti rivestono un’importanza fondamentale tra i professionisti che si occupano ad esempio di video o grafica in generale e che vogliono rinnovare il loro parco macchine.

Ricordiamo che alla WWDC appare discretamente certo che ci saranno i nuovi MacBook Air con schermo da 15″ oltre che i nuovi occhiali per realtà virtuale, i Reality Pro.

Il keynote di apertura del 5 giugno alle 19 ora italiana potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Qui un elenco di tutto quello che Apple dovrebbe presentare.