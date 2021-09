Apple Music regala 6 mesi gratis agli utenti AirPods e Beats

In una promozione più unica che rara, Apple regala 6 mesi di Apple Music gratis ai nuovi abbonati al servizio di musica in streaming di Cupertino che possiedono dispositivi AirPods e Beats selezionati. Il valore dell’offerta è pari a un risparmio di circa 60 euro, tenendo presente il prezzo 9,99 euro al mese per il piano individuale per sei mesi.

Finora promozioni di questo tipo prevedevano un numero inferiore di mesi gratis, solitamente 2-3 mesi e, nella maggior parte dei casi, acquistando un nuovo prodotto o servizio, se si esclude naturalmente la promozione di lancio che offriva mesi gratis agli utenti che si abbonavano per la prima volta. Per questa nuova promozione non occorre acquistare nulla, ma ne possono usufruire esclusivamente gli utenti che si abbonano per la prima volta ad Apple Music.

Devono inoltre essere in possesso di un dispositivo AirPods o Beats idoneo. Qui di seguito riportiamo l’elenco dei dispositivi selezionati validi per l’offerta: AirPods di seconda generazione con ricarica via filo o wireless, AirPods Pro, AirPods Max, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro o Beats Solo Pro. Non sono invece idonei AirPods di prima generazione, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, Beats EP e Beats Flex.

Sempre ai fini della promozione, Apple precisa che l’utente deve assicurarsi di avere installato e aggiornato iPhone o iPad all’ultima versione di iOS o iPadOS. Così da lunedì 20 settembre, giorno del rilascio da parte di Apple, occorre aver scaricato e installato iOS 15 o iPadOS 15.

Fatto questo occorre connettere il dispositivo audio AirPods o Beats idoneo al proprio iPhone o iPad. Una volta aperta l’app Apple Music occorre accedervi con il proprio account utente Apple ID. Se la promozione non appare immediatamente all’avvio dell’app, è possibile accedere alla scheda Ascolta ora (Listen Now) dove risulterà visibile.

Ricordiamo che è possibile approfittare della promozione 6 mesi gratis di Apple Music entro 90 giorni dal momento in cui si connette per la prima volta il dispositivo audio idoneo: tutti i dettagli sono disponibili qui. Per gli utenti che già ne possiedono uno, i 90 giorni iniziano dal momento in cui il dispositivo viene aggiornato all’ultima versione di iOS e iPadOS.

Apple ora impiega la tecnologia Shazam in Apple Music per ricompensare i DJ mix: alla fine di agosto Apple ha acquisito il servizio di streaming Primephonic con l’obiettivo di lanciare un’app dedicata alla musica classica.