Un’edizione speciale per i 40 anni del Walkman Sony

Per festeggiare il 40° anniversario dell’iconico Walkman Sony, il produttore giapponese ha mostrato all’IFA, l’esposizione internazionale tecnologica che si tiene a Berlino, il modello NW-A100TPS, una sorta di replica per l’era digitale del mitico TPS-L2, il primo walkman a musicassette prodotto e lanciato 40 anni fa dall’azienda.

La special edition non è ovviamente un lettore di cassette ma di file. Il dispositivo riproduce i lookl dello storico Walkman ma le dimensioni sono ridotte rispetto all’originale, rendendo l’oggetto un po’ più a passo con i tempi. A questo indirizzo trovate un nostro articolo dedicato al compleanno del Sony Walkman, per anni il dispositivo d’eccellenza per ascoltare in giro la musica. Il Walkman nacque da un’idea geniale, derivata proprio dalla nascita avvenuta qualche anno prima della “musicassetta” che prendeva il posto dei rulli a nastro e dei registratori stile “Geloso” che imperavano anche nelle case.

La praticità e compattezza delle musicassette permise di farle diventare in breve tempo uno strumento popolare per l’ascolto della musica e furono adottate anche in mobilità, specialmente in auto. Sony decise però di spingere oltre questa tecnologia inventando uno strumento privo di capacità di registrare, ma in grado di dare a tutti la possibilità di sentire musica mentre camminavano.

Qui sotto una galleria di immagini dall’allestimento speciale per Walkman del quarantennale ad IFA 2019.

Il piccolo NW-A100TPS sotto la custodia mostra il display che riproduce una musicassetta con l’etichetta compilata con il titolo del brano e il nome dell’artista/gruppo in riproduzione. Si vede la cassetta girare come sul tradizionale Walkman, tranquillizzando o incantando gli utenti con qualche anno sulle spalle. La confezione si ispira a quella originale ed è volutamente “datata”. Il prezzo di vendita previsto è di 440,00 euro. Il prezzo è elevato ma il produttore ribadisce che si tratta di versioni limitate. NW-A100TPS arriverà a novembre, in tempo per chi è alla ricerca di un regalo prezioso e particolare.

All’IFA di Berlino, Sony ha annunciato anche il lancio del nuovo Walkman, NW-ZX507, che offre la possibilità di ascoltare musica da più sorgenti grazie ad Android e Wi-Fi. Quest’ultimo offre connessione bilanciata da Φ4,4 mm con una riproduzione fino a DSD 11,2 MHz e PCM 384 kHz/32 bit nativi supportata da S-master HX, e dunque audio ad Alta Risoluzione.

La compatibilità con DSEE HX permette di eseguire l’upscaling dei brani esistenti. È supportato anche l’audio wireless ad Alta Risoluzione con LDAC. Il telaio si compone di una cornice rigida in alluminio e di un blocco fresato in rame. Android e il sistema WiFi permettono di riprodurre brani in streaming o scaricare app. Il display da 3,6” è dotato di touch panel. Sono stati integrati una porta USB tipo e lo slot per scheda micro SD, oltre ai pulsanti fisici laterali, che semplificano l’utilizzo del dispositivo. Il modello è disponibile in nero e la durata della batteria è indicata in 20 ore. Il modello NW-ZX507 (64 GB) sarà disponibile da novembre.

