Benq PD2725U, un monitor 27″ 4K perfetto per designer e creativi

Benq da molti anni è ormai nota per la bontà dei suoi monitor e il monitor PD2725U, pensato per designer ma adatto a molti altri usi, non fa eccezione.

Il pannello è un 27″ IPS con tecnologia di retroilluminazione LED. La risoluzione massima è di 3840×2160 pixel (163 ppi), con luminosità tipica di 250 nits e 400 nits di picco. Il contrasto nativo è di 1200:1, l’angolo di visualizzazione 178°/178° e il tempo di risposta è di 5ms.

Il monitor (formato 16:9) vanta una connessione Thunderbolt 3/USB-C, semplice e comoda, ed è presente anche un pratico hub USB. La presenza di due porte consente di collegare dispositivi in cascata, estendere i contenuti su altri monitor e al contempo trasferire audio, video e dati.

Gli speaker sono integrati (2.5Wx2) ed è presente anche il jack cuffie.

Dal punto di vista delle prestazioni cromatiche, il PD2725U copre il 95% degli spazi colore P3, il 100% di sRGB e il 100% di Rec.709 e vanta un Delta E ≤ 3 che consente di assicurare precisione e sicurezza dei colori. La temperatura colore è selezionabile tra 5000K, 6500K, 9300K o definita dall’utente.

Il PD2725U viene fornito dalla fabbrica con impostazioni cromatiche predefinite che corrispondono ai colori dei portatili Mac e MacBook Pro. Una modalità denominata M-Book (selezionabile dalle Impostazioni) si occupa della sincronizzazione attiva dei colori con il Mac, un ulteriore livello di garanzia di precisione cromatica.

Display Pilot, il software di gestione dedicato per Mac e Windows, consente di salvare più impostazioni del monitor con il mouse, semplificando la gestione (l’applicazione è ottimizzata per i Mac con CPU M1, M2, ecc.). Tra le modalità supportate c’è Animation (migliora la chiarezza delle aree scure senza sovraesporre le regioni luminose), la Modalità CAD/CAM (contrasto superiore di linee e forme nelle illustrazioni tecniche), Darkroom (regola la luminosità dell’immagine e il contrasto per lavorare

in un ambiente buio) e DualView (utile per presentare i progetti in due modalità affiancate) consentendo di dividere lo schermo in modalità Picture In Picture (PIP) o Picture By Picture (PBP).

La funzione ICCsync è dedicata alla coerenza cromatica e si occupa della corrispondenza tra monitor e computer dei profili dello spazio colore ICC (International Color Consortium), controllabili on il software Display Pilot o direttamente dal monitor.

L’accessorio denominato Hotkey Puck G2 consente di accedere facilmente alle modalità di input, alle impostazioni di colore e ad altre funzioni.

Il design è ergonomico ed è supportata inclinazione basso/alto (-5˚ – 20˚), rotazione sinistra/destra 30˚/30˚, rotazione 90° e la regolazione in altezza di 150mm.

Una tecnologia denominata Eye-Care riduce l’affaticamento degli occhi (p presente un rivestimento antibagliore) promettendo il massimo comfort anche con un uso prolungato.

Le dimensioni (senza base) in mm, sono: 360×614.8×80; il peso è di 8,3kg. Sul versante connettività abbiamo: Thunderbolt 3 (erogazione Potenza 65W, DisplayPort Alt Mode, Data ), 2 HDMI (v2.0), 1 DisplayPort 1.4, 1 USB USB Type B ( Upstream) e 2 USB 3.1 ( Downstream ). Il monitor è certificato Pantone, Solidworks e calman.

Il prezzo di listino del BenQ PD2725U è di 1059,00 euro ma nel momento in cui scriviamo su Amazon è possibile acquistarlo in offerta a 799,00 €.