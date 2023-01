Bill Gates non usa iPhone e tutti devono saperlo

Che Bill Gates preferisca Android ad iPhone è risaputo da tempo, e le cose non sono cambiate: in una recente sessione Ask Me Anything su Reddit il co-fondatore di Microsoft ha ribadito di non usare né iPhone né iPad, tanto meno il Mac e, questo si magari potrebbe un poco stupire, Bill Gates non usa neppure il Surface Duo.

Durante la sessione online di domande e risposte libere con la comunità di Reddit, Gates ha voluto far sapere che usa un Galaxy Z Fold 4 che ha ricevuto direttamente dal presidente di Samsung JY Lee: prima di questo usava la precedente serie 3 e pare che si sia recato in Corea del Sud soltanto per incontrare JY Lee e farsi dare il nuovo modello.

La comfort zone di Bill Gates

Le dimensioni dello schermo pieghevole di questo telefono – ha spiegato – sono più che sufficienti per evitargli di utilizzare anche il tablet, sicché oltre al suddetto telefono il suo arsenale digitale si compone soltanto di un altro dispositivo, un computer di modello e marca sconosciuti su cui ovviamente gira Windows.

Ho un Samsung Fold 4 che mi ha regalato JY Lee, il presidente di Samsung, quando l’ho visto in Corea del Sud per aggiornare il mio Fold 3. Ovviamente uso Outlook e molti software Microsoft. Per via delle dimensioni dello schermo non uso un tablet ma solo questo telefono e il mio PC portatile con Windows.

Perché Bill Gates non ama iPhone

Questa volta comunque Gates non ha spiegato perché continua a preferire Android a iPhone. Ma in una intervista del 2021 disse che ciò dipendeva dal fatto che i produttori Android sono «più flessibili» per quanto riguarda l’integrazione del software, riferendosi più precisamente al fatto che «alcuni di loro preinstallano i software di Microsoft in un modo che mi semplifica le cose».

Questo discorso è effettivamente un po’ contorto perché per ottenere lo stesso risultato su iPhone basta scaricare le app di Microsoft da App Store. Un iPhone comunque ce l’ha – ha detto – ma lo usa soltanto per provare alcune cose e non è il dispositivo che usa a tempo pieno.

Cambierà mai idea?

Per quel che vale, le preferenze di Bill Gates contano poco sia per Apple che per Google: non hanno di certo bisogno della sua approvazione per avere successo. Eppure la domanda ricompare periodicamente, perciò pare che le persone siano comunque interessate a sapere cosa usa Gates, forse anche perché si divertono a prendere in giro i suoi ragionamenti. Però chissà: se magari Apple facesse un iPhone pieghevole, magari potrebbe anche cambiare idea.