Sony PlayStation 5 e 4 avranno l’app Apple TV: ufficiale

Finora lo sostenevano solo le anticipazioni, ora invece la conferma arriva direttamente da Sony: sia l’attuale PlayStation 4 che le nuove console PlayStation 5 in arrivo il mese prossimo metteranno a disposizione degli utenti l’app Apple TV.

Ricordiamo che i primi indizi in questo senso sono emersi all’inizio di ottobre. La conferma ufficiale invece arriva dal colosso giapponese tramite una pagina del blog ufficiale PlayStation in cui vengono anticipate app e servizi in arrivo con la console di prossima generazione. Su PlayStation 5, oltre al’app Apple TV, sono in arrivo anche YouTube, Twitch, Spotify, Netflix e Disney+.

Su PlayStation 5 gli utenti potranno accedere ai film acquistati tramite iTunes Store, oltre a quelli del catalogo Apple TV+ se abbonati, così come indica Sony nel proprio blog:

«Goditi Apple TV +, i canali Apple TV, film nuovi e popolari e consigli personalizzati e curati sull’app Apple TV. Ciò significa che gli utenti possono godere di Apple Originals come Mythic Quest: Raven’s Banquet, Ted Lasso e The Morning Show tramite Apple TV+, iscriversi a canali premium e acquistare o noleggiare film e programmi TV e accedere ad acquisti passati da Apple. L’app Apple TV sarà disponibile anche su PS4».

L’app Apple TV si troverà nella sezione Media della console e si potrà usare e controllare anche con il nuovo telecomando Sony Media Remote. In questo post, dedicato a media e intrattenimento, non vi sono accenni al supporto per la tecnologia HomeKit, come indicata in arrivo dalle anticipazioni a inizio mese. Questo non significa però che il supporto sarà assente o che possa essere rilasciato successivamente tramite aggiornamento software. Ricordiamo che oltre a PlayStation 5 e 4, l’app Apple TV è attesa in arrivo anche sulle nuove Xbox Series S e X.