Apple compra Datakalab, startup specializzata in AI

Continuano le acquisizioni di Apple di varie realtà specializzate in Intelligenza Artificiale AI: l’ultima acquisizione in ordine di tempo che è stata resa nota dal colosso di Cupertino è quella che riguarda Datakalab.

Si tratta di una startup parigina, un’azienda che si è fatta notare per alcuni algoritmi di compressione e altri ancora utili nelle analisi delle immagini, utili ad esempio per misurare l’afflusso negli spazi pubblici. A rendere nota l’acquisizione in questione è il sito francese Challenges, spiegando che l’operazione è stata portata a termine lo scorso 17 dicembre.

L’importo della transazione non è noto, ma l’operazione è stata notificata alla Commissione europea. Challenges riferisce genericamente di una somma “importante” per acquisire il 100% di questa startup fondata sette anni addietro dai fratelli Xavier e Lucas Fischer. L’azienda acquisita non ha voluto rilasciare commenti.

Apple presenterà novità specifiche che riguardano l’Intelligenza Artificiale AI in occasione della WWDC24 di giugno, l’annuale appuntamento con gli sviluppatori nel corso del quale dovrebbero essere presentate, tra le altre cose, le prime versioni beta delle future versioni di iOS, macOS, iPadOS, watchOS, ecc.

Tra le novità che Apple potrebbe inetgrare in iOS 18/iPadOS 18, una AI che non ha bisogno di collegamenti costanti a internet (in grado di funzionare direttamente “on device”). A inizio mese è emeso un accordo di Apple con Shutterstock, una piattaforma che fornisce contenuti fotografici, e sta addestrando suoi modelli di AI con milioni di immagini.

Lo scorso mese il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha riferito di trattative con Google per integrare in iOS 18 anche il “motore” Gemini AI. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.

Invece tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.