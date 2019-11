Black Friday Week: i migliori sconti Apple da iPad 10,2 a 299€ agli Airpods a 135 €

La settimana del Black Friday è iniziata e Macitynet la sta seguendo passo a passo. Nel corso della giornata di oggi abbiamo pubblicato tantissimi prodotti in sconto che sono elencati da Amazon nelle pagine ad hoc, ma abbiamo trovato anche alcuni prodotti Apple in sconto “sepolti” nelle varie vetrine. Alcuni prezzi sono davvero molto speciali e probabilmente anche molto volatili. Qui sotto quelli che questa sera, alle 19,20 erano ancora attivi: se vi interessano, vi conviene acquistare subito

Amazon sconta massicciamente (299 € -23%) l’iPad 10,2 pollici, l’ultimo modello quindi, compatibile con Apple Pencil 1 e Smart Keyboard. Un piccolo computer ad un prezzo eccezionale. L’ideale per navigare, usare i social, vedere film e sentire musica insieme streaming.

Amazon sconto frequentemente gli Airpods 2, ma oggi in occasione del Black Friday le sconta ancora di più: 135,65 €. Si tratta del modello senza ricarica wireless, il migliore nel rapporto tra prezzo e qualità. Sono il modello che Macitynet consiglia a chi non vuole spendere o non è interessato alle alle Airpods Pro.

Amazon nella settimana della Black Week sconta, pur senza inserirlo nei suoi elenchi, anche iPhone XR. Modello da 128 Gb a 649 euro; modello da 256 Gb a 799,53 euro. Prezzi in sconto fino al 25%

Apple Watch 4 è un prodotto ancora molto attuale. I prezzi scontati Amazon sono eccellenti con prezzo di ingresso 339 euro per la versione GPS in alluminio da 40mm.

Anche Apple Watch 3 è in sconto anche se non lo trovate nella lista del Black Friday. Il modello da 38mm costa solo 202,90 euro. La versione da 42mm costa invece 245,99 euro.

Anche iPhone XS 64 GB non è nel Black Friday, ma è in forte sconto. Il penultimo iPhone “pro” costa solo 796 euro, meno dell’iPhone 11 rispetto al quale manca di grandangolo ma ha uno schermo OLED di altissima qualità. Prezzo imbattibile.