Blackview W50, smartwatch per uomini duri a soli 30,59 €

Volete uno smartwatch stile Apple Watch Ultra, ma con motore Android e un prezzo decisamente più basso? Eccovi accontentati con Blackview W50, una soluzione alternativa al più costoso di Apple e che al momento, grazie ad una promozione in corso, potete comprare risparmiando il 70%.

Si tratta di uno smartwatch di categoria rugged, costruito quindi per resistere anche al peggio. C’è ad esempio la certificazione IP68 che ne assicura la resistenza alle immersioni in acqua fino a 10 metri di profondità, e in più l’azienda assicura una resistenza alle cadute fino a 5 metri di altezza.

La scheda tecnica parla di una resistenza alla trazione fino a 7 kg, e segnala la presenza di un vetro protettivo antigraffio e antiurto. Resiste perfino a nebbia, salsedine, alcol e cosmetici.

Questo orologio è progettato per funzionare anche in ambienti “difficili”, con temperature comprese tra i -30°C e i 70°C.

Usa uno schermo di forma circolare: si tratta di un pannello TFT da 1,39 pollici con risoluzione HD pari a 360 x 360 pixel e una luminosità massima di 550 nits; mentre la batteria, da 370 mAh, si ricarica completamente in 2 ore e mezza promette fino a un mese di autonomia in standby oppure 5 giorni di uso costante.

Incorpora diversi sensori che permettono di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 ma anche – su richiesta – la saturazione del sangue. Tiene poi traccia del sonno, permette di verificare la capacità polmonare attraverso alcuni esercizi suggeriti dal polso e, tramite le notifiche ricorda di lavarsi le mani, bere e di fare movimento se si sta seduti per troppo tempo.

Nell’ottica di accompagnare l’utente durante l’attività fisica è in grado di tracciare oltre 100 sport diversi. E poi offre alcune funzioni utili, come ad esempio trasforma l’orologio in un telecomando di scatto remoto per lo smartphone semplicemente scuotendo il polso.

Ci sono il microfono e l’altoparlante per le chiamate Bluetooth stile telefilm Supercar, e si può personalizzare l’interfaccia scegliendo tra più di 100 quadranti. Per finire, la cassa è spessa 1 centimetro e mezzo ed è da 47 mm.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 101,97 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 70% andando a spendere soltanto 30,59 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

