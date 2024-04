TONEX ONE è il pedale con AI per chitarra e basso

I chitarristi e i bassisti che vogliono aggiornare ed espandere la propria pedaliera con la potenza della modellazione AI ora possono fare affidamento al nuovo TONEX ONE, un mini pedale che usa appunto le ultime tecnologie di intelligenza artificiale di IK Multimedia per portare in studio e sul palco i migliori effetti che si possono desiderare.

L’azienda spiega che grazie alla modellazione AI è stato possibile costruire un pedale che rendesse accessibili a tutti i migliori amplificatori e i migliori effetti sul mercato. Con TONEX ONE – che dal fratello maggiore TONEX prende in prestito le stesse dinamiche e la stessa reattività, ma in un formato più piccolo che è l’ideale per i viaggi e per le pedaliere con poco spazio a disposizione – si ottengono così tre slot intercambiabili dove caricare dentro i preset preferiti.

Ne può tenere fino a 20 in memoria e grazie al collegamento USB-C con il computer è possibile caricarne di nuovi e di propri attingendo dai 200 modelli Premium inclusi o agli oltre 20.000 disponibili gratuitamente su ToneNET e in costante aumento.

Presenta una uscita TRS stereo e una per il monitoraggio in cuffia, ci sono le manopole per compressore, riverbero e noise gate, e l’utente ha a disposizione anche un equalizzatore a 3 bande e la possibilità di regolare al volo volume e gain in modo da perfezionare il suono in studio e sul palcoscenico.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo mini pedale TONEX ONE si preordina sul sito ufficiale di IK Multimedia al prezzo di 179,99 € IVA esclusa, con le prime spedizioni che dovrebbero partire per metà Maggio.

Nel prezzo sono inclusi anche il software TONEX SE per le personalizzazioni e Amplitube 5 per poter attingere ad una sterminata serie di amplificatori ed effetti professionali già pronti all’uso.

