Blackview X20, smartwatch tuttoschermo in sconto a 40 €

Se per voi lo smartwatch non deve costare più di una cinquantina di Euro allora ecco un’offerta che fa al caso vostro: Blackview X20, un modello versatile, elegante e tecnologicamente avanzato, al momento si può comprare in offerta speciale a circa 40 €.

Usa uno schermo AMOLED da 1,43″ con risoluzione di 466 x 466 pixel, offrendo immagini chiare e brillanti grazie ai 640 nits di luminosità e ai 326 ppi. Le cornici sottilissime poi ne esaltano ulteriormente il design.

Pesa appena 49 grammi e la cassa presenta uno spessore di 10,9 mm, risultando al contempo leggero e comodo da indossare per tutto il giorno. Inoltre la sua batteria da 380 mAh promette fino a 20 giorni in standby o 5 giorni di utilizzo tipico.

Questo smartwatch è progettato per monitorare salute e benessere in modo completo. Offre infatti il monitoraggio della frequenza cardiaca h24, la saturazione del sangue e il monitoraggio del sonno.

Include oltre 100 modalità di allenamento, ottimo quindi per chi desidera tenere traccia delle proprie attività fisiche. Inoltre, il suo schermo circolare si presta benissimo per visualizzare i dati relativi all’attività grazie all’interfaccia ad anelli stile Apple Watch, rendendo ogni allenamento ancora più coinvolgente.

Permette poi di effettuare chiamate vocali direttamente dal polso e grazie alle notifiche e ai promemoria mantiene l’utente sempre aggiornato su messaggi, chiamate, condizioni meteorologiche in tempo reale e altro ancora, potendo funzionare anche da telecomando remoto per la musica per controllare le playlist senza dover estrarre il telefono.

Con cinturino da 22 mm in silicone, è disponibile in tre eleganti colori: argento, nero e oro.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 136 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 70% andando a spendere intorno ai 40 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

