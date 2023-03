BlitzWolf CP1, alimentatore PC 400 e 600 W a partire da 21,76 €

Molto spesso sottovalutato, l’alimentatore per PC invece è forse la parte più importante dell’intero sistema. Se ne volete comprare uno di ottima qualità, approfittate dello sconto sul BlitzWolf CP1, che attualmente vi fa risparmiare il 77%.

L’alimentatore infatti ha il fondamentale compito di inviare le giuste tensioni per alimentare in maniera corretta tutte le componenti della macchina.

È per altro la causa principale del consumo di corrente del computer, quindi averne uno efficiente è tutt’altra cosa. Il modello in questione è da 400 Watt e ha un’efficienza dell’87%: questo significa che prima assorbe 459 Watt dalla presa di corrente, e poi ne eroga 400. Durante questo processo i 59 Watt di differenza vengono trasformati in calore (e quindi persi): in poche parole significa che i soldi investiti per un buon alimentatore li recuperate poi sulla bolletta.

Questo modello inoltre migliora il rendimento della produzione e della distribuzione dell’energia elettrica all’interno del PC perché il PFC (correzione fattore di potenza) è di tipo attivo. Ed è tra i migliori in commercio perché è conforme allo standard 80 Plus White.

Come scegliere l’alimentatore per PC

Lo stesso modello è scontato anche nella sua versione più potente da 600 Watt, perciò la domanda sorge spontanea: quale scegliere?

Non esiste una formula magica per capire qual è l’alimentatore migliore per il proprio computer, però si può cominciare partendo da strumenti come questo o questo che permettono di calcolare la potenza dell’alimentatore selezionando una per una le altre componenti della macchina.

Un calcolo manuale è comunque la controprova migliore. Tenendo conto che ogni modulo RAM, ogni SSD e ogni ventola consuma circa 3 Watt, un hard disk tradizionale arriva a 10 Watt, il masterizzatore DVD sui 25 Watt, la scheda madre tra 70 e 130, la CPU tra 50 e 180 e la scheda video tra i 100 e i 300 Watt in base al modello scelto, se si ha a che fare con un computer che complessivamente consuma 450 Watt, basta aggiungere un 20% in più per scoprire che un alimentatore da 550 Watt è più che sufficiente, mentre con uno da 600 Watt (il 30% in più) si riesce a gestire anche l’overclock.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: per quello da 400 Watt invece di 94,65 € risparmiate il 77% pagandolo 21,76 €. La versione da 600 Watt invece è scontata del 75%: anziché 106 € la pagate 26,49 €.

