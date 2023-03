Festa del Papà, con MEATER Plus in regalo guanti e apribottiglie

Comprare MEATER Plus in questo momento conviene: per la Festa del Papà in regalo col termometro intelligente che aiuta a raggiungere la cottura perfetta di carne e pesce monitorandone la temperatura dallo smartphone ci sono infatti due accessori che faranno sicuramente felici i papà che amano grigliare.

Il primo degli accessori in regalo è MEATER Mitts, un paio di guanti per forno e griglia con alta resistenza al calore (fino a 275°C), per non scendere a patti tra comodità e sicurezza. E poi c’è il MEATER Bar Blade/Bottle Opener, un apribottiglie dal design minimal e d’impatto utilizzabile anche per appendere il termometro.

Cos’è MEATER Plus

In pratica dopo averlo ricaricato la prima volta, in pochi minuti si potrà configurare il termometro tramite l’app MEATER (è gratis per iPhone, iPad, Apple Watch e Android) impostando la cottura desiderata e lasciandogli poi la responsabilità di monitorare la pietanza: l’app invierà una notifica quando la carne sarà pronta.

Non ci sono fili che intralciano e con la portata wireless di 50 metri ci si può spostare anche in un’altra stanza e tenere d’occhio tutto dallo smartphone. E poi può essere utilizzato in una varietà di metodi di cottura: dal barbecue all’affumicatore, dal girarrosto al classico forno, e con una vasta selezione di carni e di tagli, persino per la cottura del pesce. E dopo l’uso la sonda potrà essere lavata anche direttamente in lavastoviglie.

La promozione

L’offerta è valida fino al 20 marzo e riguarda soltanto l’acquisto del MEATER Plus sul sito ufficiale, che viene venduto per 129 €.

Senza dubbio è un accessorio curioso e diverso dal solito, specie per un regalo, ed è il motivo per cui l’azienda ha ben pensato di accoppiarlo a due utili accessori (del valore complessivo di 27 €) offrendoli gratuitamente per la Festa del Papà.

Chi non è interessato ai due accessori eventualmente può comprarlo anche su Amazon.