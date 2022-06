BMW annuncia due auto che si aprono con iPhone in tasca

Altre due auto BMW supportano il sistema Digital Key Plus (DKP): sono X1 2023 e un nuovo SUV elettrico chiamato iX1 la cui apertura delle portiere, grazie a questa funzione, può essere eseguita senza chiave, semplicemente avvicinandosi al veicolo con iPhone in tasca.

Il sistema DKP infatti usa la tecnologia Ultra Wideband integrata da diverse generazioni di iPhone e in alcuni Apple Watch per rilevare quando l’utente si avvicina al veicolo e sbloccare automaticamente le portiere. Si tratta di una funzione potenziata rispetto alla versione NFC tradizionale, in quanto non richiede di avvicinare uno dei due dispositivi alla portiera al lato del guidatore, ma basta semplicemente entrare nel raggio d’azione del veicolo.

Non sorprende che i costruttori, come BMW, adottino Digital Key versione Plus, perché questo sistema migliora anche dal punto di vista della sicurezza: il posizionamento preciso dell’Ultra Wideband previene gli attacchi a relè, ovvero quelli in cui il segnale radio tra iPhone e il veicolo viene bloccato o intercettato da un’altra parte.

Per poter utilizzare questo sistema senza chiavi non basta acquistare uno dei veicoli BMW che lo supportano, ma serve almeno un iPhone 11 o un Apple Watch della Serie 6 (o modelli più recenti) dove poter memorizzare la chiave digitale all’interno dell’app Wallet di Apple. Oltre ai nuovi X1 2023 e iX1 il Digital Key Plus è disponibile anche su i4 e iX del 2022, quindi in totale al momento i veicoli dell’azienda sono quattro.

I modelli di auto Z4, X5 M e X6 M, X5, X6, X7, e le serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del 2021 e del 2022 supportano invece la versione NFC standard. Trovate l’elenco completo sul sito di Apple alla pagina che raccoglie tutte le auto compatibili con CarPlay, dove vedete associato il simbolo di una chiave (🔑) accanto ai modelli che supportano Car Key.

Ricordiamo che Digital Key Plus può essere configurato usando l’app My BMW e le chiavi digitali possono essere condivise con un massimo di cinque utenti; inoltre si può usare anche dopo cinque ore che si è scaricata la batteria di iPhone grazie a una modalità che sfrutta la riserva di ricarica restante.

Tesla sta valutando di adottare Apple AirPlay per migliorare l’audio a bordo delle sue auto elettriche. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.