Bollitore e tostapane Hazel Quinn, alta tecnologia e design retrò, in offerta su Amazon

Se dovete regalare un elettrodomestico oppure dovete comprarne uno nuovo e vi piace il design degli anni ’70, al momento potete comprare in sconto il bollitore e il tostapane di Hazel Quinn, un giovane marchio di elettrodomestici da cucina che miscela sapientemente lo stile retrò con l’innovazione moderna.

In Hazel Quinn Kitchen Appliances prestiamo attenzione al design e ci affidiamo alla grande maestria artigianale puntando in alto nella creazione di prodotti costruiti che durino a lungo e con un design che sarà senza tempo per decenni.

Bollitore

Il bollitore ha una capienza di 1,7 litri ed è di tipo elettrico da 2.200 Watt, con una base removibile che permette di renderlo subito operativo non appena raggiunge la temperatura desiderata. L’interno è in acciaio inossidabile 304 mentre base e impugnatura sono costruiti in plastica senza BPA. Presenta un filtro per té incorporato, in modo da poter preparare la bevanda senza bisogno di usare le bustine, quindi volendo anche per chi possiede i barattoli con le foglie.

C’è un interruttore a leva che controlla l’accensione e lo spegnimento e sulla base è presente un inserto avvolgicavo in modo da poterlo posizionare in una postazione fissa eliminando l’ingombro del cavo. All’esterno è presente un termometro a lancetta che permette di conoscere la temperatura dell’acqua a colpo d’occhio e, stando alle specifiche tecniche, è in grado di raggiungere la temperatura massima di 100°C in meno di 7 minuti, con spegnimento automatico non appena la raggiunge.

E’ infine dotato di un sistema di protezione che previene il surriscaldamento e impedisce l’accensione in assenza di liquido all’interno. Il bollitore elettrico con termostato è ottimo anche per preparare il caffè all’americana, la pasta istantanea e per scaldare il latte artificiale per i bambini, datosi che è possibile tenere d’occhio la temperatura. E volendo si può usare anche per preparare zuppe.

Tostapane

Il tostapane è di quelli in pieno stile americano, con la fetta che si infila verticalmente all’interno di una fessura di circa 4 centimetri e dotato di una leva laterale che fa fuoriuscire la fetta di qualche centimetro al termine della tostatura in modo da non scottarsi le dita per la rimozione. Sul fondo ha un vassoio per la raccolta delle briciole e davanti è presente una manopola con cui decidere il grado di tostatura su 6 diversi livelli.

Anche qui c’è il sistema di spegnimento automatico per prevenire incendi e un avvolgicavo sul fondo. Oltre alla funzione di tostatura ha anche il tasto per lo scongelamento delle fette di pane.

La promozione

Entrambi realizzati nella colorazione verde acqua, costano 65,99 euro l’uno ma come dicevamo si possono comprare in sconto su Amazon: attivando la casella coupon il bollitore lo pagate per 54,11 euro mentre il tostapane viene a costare 62,69 euro.