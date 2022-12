Samsung dà priorità agli OLED per iPad Pro 2024

Secondo un rapporto delle scorse ore, Samsung avrebbe dato la priorità allo sviluppo di un particolare tipo di display che impiega due pannelli OLED assemblati in tandem, ossia quelli che Apple prevede di utilizzare nei futuri modelli di iPad e Mac a partire dal 2024, come ormai indicato da diversi mesi a questa parte.

Dare priorità a questo tipo di display significa che il gigante tecnologico sudcoreano si concentrerà meno sullo sviluppo di display OLED a taglio pieno, che utilizzano un solo pannello OLED, secondo The Elec.

Ricordiamo che Samsung è il principale fornitore di display di Apple e fornisce all’azienda display OLED per i modelli di iPhone di fascia alta, già a partire dal 2017. Altri prodotti, come iPhone SE, la maggior parte di Mac e iPad utilizzano ancora display LCD, oppure la più sofisticata e costosa tecnologia mini-LED, ma per ora solamente in pochi prodotti di fascia alta, tra cui iPad Pro 12,9″ e MacBook Pro 14″ e 16″.

C’è da dire che la recessione economica di quest’anno ha portato Samsung Display a non avere fretta di iniziare a investire per la produzione di pannelli OLED Gen 8 considerando la bassa domanda per l’elettronica di consumo, ritenuta a ragione all’utenza un bene non indispensabile e sul quale è possibile risparmiare.

Ricordiamo che per lo schermo dei suoi futuri dispositivi Apple sembra intenzionata a sviluppare un rivestimento speciale per aumentare la durata del display, resa necessaria dalla sua snellezza. La qualità di immagine senza rivali, obiettivo riportato di Apple, in parte sarà facilitata da un processo di incisione a secco che riduce significativamente il peso del display

I primi prototipi di iPad OLED dovrebbero trasformarsi in prodotti reali con iPad Pro da 11 e anche da 12,9” previsti in arrivo nel 2024: nello stesso anno dovrebbe arrivare anche il primo MacBook Air OLED.