Geohot lascia Twitter poche settimane dopo l’arrivo

A sorpresa come era stato assunto, ora Gehot annuncia di essersi dimesso da Twitter: si tratta di George Hotz, meglio conosciuto come Geohot, l’hacker noto – tra le altre cose – per essere stato uno dei primi ad avere individuato e creato un meccanismo che consentiva di applicare il jailbreak all’iPhone, consentendo di applicare modifiche non ufficiali al sistema operativo di serie con lo smrtphone di Apple.

Poco più di un mese addietro era stato assunto da Elon Musk per contribuire a Twitter e sistemare funzioni legate alla ricerca del social. In un messaggio ora scrive di avere rassegnato le dimissioni da Twitter: “Apprezzo l’opportunità, ma non credo di poter fare alcuna differenza qui. È inoltre triste vedere il mio GitHub appassire. Si torna al coding!”.

Geohot era stato assunto per sistemare la funzione di ricerca del social network e ha anche lavorato alla rimozione del pop-up che obbligava a inserire le proprie credenziali dopo un certo tempo trascorso sul sito senza essere connessi. Questo può ora essere chiuso facendo clic su un piccolo segno integrato di recente. La partenza non sorprende: all’inizio di questa settimana, Geohot aveva pubblicato un sondaggio che ricalcava quello proposto da Musk chiedendo se doveva lasciare il suo posto. L’hacker era sembrato piuttosto contrariato dalla policy di Twitter che vietava la diffusione di link esterni, idea di Musk che dopo neanche 24 ore, è stata annullata.

Lo sviluppatore non riferisce di cattivi rapporti e afferma di sperare nel “Successo di Twitter 2.0”. L’assunzione aveva sorpreso molti, infatti in passato Geohot ed Elon Musk hanno avuto rapporti tesi, in particolare per il fatto che l’hacker aveva lanciato un’alternativa all’Autopilot di Tesla integrabile in serie in varie auto.

Una possibilità che Musk aveva bollato come impossibile “È estremamente improbabile che una singola persona o anche una piccola azienda priva di un’ampia capacità di convalida ingegneristica sia in grado di produrre un sistema di guida autonomo che possa essere implementato sui veicoli di produzione”.

Dopo le dichiarazioni di Musk, i rapporti con l’hacker erano diventati diciamo “freddi”. Nel 2016 GeoHot aveva pubblicato una foto del suo ufficio nella quale si vedeva Elon Musk colpito da due freccette, sicuro che un giorno il CEO di Tesla si sarebbe pentito per quanto dichiarato e per non aver creduto in lui.

