Bosch EasyPump, una pompa con USB-C compatta e versatile per sport e tempo libero

Perdita di pressione da uno pneumatico e la stazione di servizio è troppo lontana? L’uso di una pompa d’aria manuale è troppo faticoso? Con un peso di soli 430 grammi, la compatta Bosch EasyPump è una soluzione utile sia a casa che in viaggio.

Grazie al design ergonomico con impugnatura molto stretta, questo compressore a batteria di Bosch è comodo da maneggiare ed è subito pronto all’uso.

EasyPump è utile per gonfiare/riportare a pressione diversi tipi di pneumatici come quelli di biciclette, auto e moto, ma anche palloni da calcio o da basket; gonfia molto facilmente anche salvagenti o palloni da spiaggia.

A differenza delle pompe tradizionali, tutti gli adattatori necessari sono ordinatamente conservati nell’impugnatura dell’attrezzo: adattatore per palloni, adattatore per le valvole francesi/Presta tipiche delle bici da corsa o, ancora, adattatore per salvagenti o palloni da spiaggia: tutti sempre a portata di mano.

EasyPump può anche essere impostata con precisione per qualsiasi applicazione: la funzione di arresto automatico assicura che la pressione dell’aria richiesta venga sempre raggiunta con precisione.

Fino a 10,3 bar

Il valore di riferimento può essere preimpostato in bar, PSI o kPa e poi salvato. La pressione massima della pompa è di 10,3 bar, 150 PSI e 1.050 kPa, ed è quindi adatta anche per pneumatici da bici da corsa che richiedono la massima pressione a partire da 8 bar.

L’utilizzo del compressore è semplice: tutte le impostazioni possono essere eseguite tramite pulsanti e sul display di grandi dimensioni vengono visualizzati il valore target, la pressione attuale, l’unità di pressione selezionata e lo stato di carica della batteria. Oltre al funzionamento automatico, la pompa può essere comodamente utilizzata anche senza impostare il valore nominale, utilizzando la funzione di avvio/arresto manuale.

La luce LED della pompa consente di vedere le valvole anche in ambienti poco illuminati, facilitando così il collegamento all’utensile.

Elevata capacità di ricarica e USB-C

Con una dimensione di soli 215 millimetri, EasyPump può essere facilmente riposta in borse sportive, in quelle da bici o nel vano portaoggetti dell’auto. Il rivestimento in tessuto attorno al tubo dell’aria impedisce pieghe o rotture. Il tubo dell’aria può essere ruotato in modo flessibile di 360 gradi, facilitando il raggiungimento delle valvole in spazi ristretti.

Con una sola carica della batteria è possibile gonfiare sei pneumatici di una bicicletta da trekking da 0 a 4,5 bar o riportare a pressione cinque pneumatici di auto di classe media da 2,0 a 2,5 bar.

EasyPump può essere ricaricata anche in auto, su notebook o tramite Powerbank grazie a un cavo di ricarica USB-C.

Su Amazon, nel momento in cui scriviamo Easypump è venduta 76,00 euro comprensiva di borsa in tessuto, cavo di ricarica USB-C, ago a spillo, adattatore per valvola francese e adattatore conico per gonfiabil.